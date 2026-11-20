آبيا - ساموا المستقلة في 20 نوفمبر/ وام/ قدّم سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق أوراق اعتماده إلى صاحب السمو تيوميالفانو فاليتوا سواليفي الثاني، رئيس دولة ساموا المستقلة، سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الإمارات لدى دولة ساموا المستقلة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الرئاسة بالعاصمة آبيا.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى صاحب السمو رئيس دولة ساموا المستقلة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل صاحب السمو رئيس دولة ساموا المستقلة، سعادته تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بالمزيد من النماء والازدهار.

وتمنى صاحب السمو رئيس دولة ساموا المستقلة، لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور التفاق عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة ساموا المستقلة، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الإمارات العربية المتحدة ودولة ساموا المستقلة، وسبل تطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.