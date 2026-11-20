أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ بحث خبراء وأكاديميون من دولة الإمارات وجمهورية كوريا الشقيقة، سبل تعزيز التعاون في مجالات الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، وتبادل الخبرات في التعليم والتدريب السريري والبحوث العلمية، خلال ندوة "ميديكال كوريا 2026 في الإمارات"، التي عقدت أمس في فندق روزوود أبوظبي.

ونظمت الندوة سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة، بالتعاون مع مكتب المعهد الكوري لتنمية الصناعات الصحية في الإمارات، ومجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، من بينهم الدكتور غانم علي الحسني، المدير التنفيذي لمجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي، والدكتور محمد العلماء، مدير إدارة البحوث والمختبرات بالمجمع، والبروفيسور بيونغتشول لي، عميد كلية الطب الكوري بجامعة كيونغ هي، إلى جانب ممثلين عن جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، ومستشفى الطب الكوري التابع لجامعة كيونغ هي، والمعهد الوطني لتنمية الطب الكوري.

وأكد لي وون إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، في افتتاح الندوة، أن الرعاية الصحية تشكل إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الإستراتيجية الخاصة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون في مجال الطب التقليدي يفتح آفاقاً إضافية للعمل المشترك في التعليم والبحث والممارسة السريرية.

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الموروث الطبي التقليدي، والتحقق من سلامة ممارساته وفعاليتها استناداً إلى الأدلة العلمية، معربا عن تطلعه إلى توسيع التعاون ليشمل توثيق الطب التقليدي الإماراتي ودراسته علميا، وتأهيل الأجيال المقبلة من المتخصصين في الطب التكاملي.

وتناولت الندوة الأبحاث المتعلقة بحليب الإبل ومرض السكري، والنماذج التعليمية الداعمة للممارسة الآمنة والقائمة على الأدلة في الطب التقليدي والتكميلي والتكاملي، إلى جانب النباتات الطبية المحلية والإمكانات العلاجية للموارد الطبيعية في الدولة وسبل تطوير استخداماتها بصورة آمنة ومستدامة.

واستعرض الجانب الكوري منظومة الطب التقليدي في جمهورية كوريا، ومناهج كلية الطب الكوري بجامعة كيونغ هي، التي تجمع بين التعليم الطبي التقليدي والحديث، وبرامجها التعليمية الدولية.

وناقش المشاركون في ختام الندوة، فرص تنفيذ بحوث مشتركة وتبادل الخبرات التعليمية وتطوير التعاون المستقبلي.