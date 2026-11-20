أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ أطلقت «مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، «معهد صحة المرأة والطفل»، الذي يجمع خدماتها القائمة في مجالي صحة المرأة والطفل ضمن نموذج رعاية متكامل ومتعدد التخصصات، في خطوة تؤكد التزامها بتقديم رعاية صحية متقدمة للنساء والأطفال والعائلات في مختلف أنحاء منطقة الخليج.

يجمع المعهد الخبرات القائمة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن إطار أكثر ترابطاً يضم 18 تخصصاً من بينها صحة المرأة، والأمومة، وحديثي الولادة، وطب الأطفال.

ويهدف هذا النموذج إلى تسهيل حصول المرضى وعائلاتهم على رعاية تخصصية منسَّقة في مختلف مراحل الحياة، وتعزيز استمرارية الرعاية بين التخصصات، ولا سيما للمرضى الذين يعانون من حالات صحية معقدة أو عالية الخطورة.

ومن خلال هذا النهج المتكامل، تسهم مدينة الشيخ شخبوط الطبية في تطوير الرعاية التخصصية للنساء والأطفال في أبوظبي، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية الحالات المعقدة، وتعزيز القدرات التخصصية ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة.

ويوفر المعهد للنساء رعاية متكاملة تمتد من مرحلة المراهقة والحمل إلى الولادة وسن انقطاع الطمث وما بعده، من خلال مجموعة واسعة من الخدمات التخصصية، تشمل طب الأم والجنين، ومتابعة حالات الحمل عالي الخطورة، بما في ذلك الرعاية متعددة التخصصات للحوامل اللواتي يعانين من مشكلات صحية معقدة، مثل أمراض القلب، والأعصاب، والكلى، والغدد الصماء، وأمراض الدم أثناء الحمل، وعلاج أورام النساء، وطب المسالك البولية النسائية، ورعاية سكّري الحمل، وأمراض النساء لدى المراهقات.

وتشمل الخيارات العلاجية أيضاً الجراحة طفيفة التوغل، بما في ذلك الجراحة الروبوتية وجراحة المناظير وإجراءات V-NOTES للجراحة التنظيرية عبر المهبل.

ويُعدّ قسم أمراض النساء والتوليد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية مركزاً رئيسياً لاستقبال الحالات الطبية المحوَّلة من المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات والدول المجاورة.

ويقدّم المعهد رعاية متكاملة للأطفال وحديثي الولادة، بدعم من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة من المستوى الثالث في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي تضم 26 سريراً، إلى جانب خدمات متخصصة في طب وجراحة الأطفال، وفرق متعددة التخصصات تعمل على تقديم رعاية شاملة تتمحور حول العائلة.

وتعكس حصيلة عام 2025 حجم هذه الخدمات القائمة التي يضمّها المعهد حالياً، حيث شملت أكثر من 2,200 حالة ولادة، ورعاية أكثر من 600 طفل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتقديم أكثر من 51,000 استشارة طبية في مجالي التوليد وطب الأطفال.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يمثل إطلاق "معهد صحة المرأة والطفل" خطوة مهمة في تطوير سبل تقديم الرعاية التخصصية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومن خلال جمع خبراتنا القائمة ضمن نموذج أكثر تكاملاً، نعزّز قدرتنا على رعاية النساء والأطفال والعائلات، وتلبية احتياجاتهم الصحية التي قد تتطلب رعاية من تخصصات متعددة في مراحل مختلفة من حياتهم وبالتزامن مع "عام الأسرة" في دولة الإمارات، يظل تركيزنا منصبّاً على الجمع بين التميّز السريري والرعاية المنسّقة التي تراعي الجوانب الإنسانية، مع الإسهام في تعزيز قدرات أبوظبي المتنامية في التعامل مع الحالات المعقدة، بما يضمن حصول المرضى على رعاية تخصصية عالية الجودة بالقرب من منازلهم».

وقال الدكتور فيصل الزدجالي، رئيس «معهد صحة المرأة والطفل» في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نادراً ما تقتصر الرعاية الصحية للحالات المعقدة لدى النساء والأطفال على تخصص واحد، فعلى سبيل المثال، قد تتطلب حالات الحمل عالية الخطورة تعاون اختصاصيي طب الأم والجنين والتوليد وحديثي الولادة وطب الأطفال في مراحل مختلفة من الرعاية ويجمع المعهد هذه التخصصات ضمن نموذج رعاية منسق، بدءاً من التشخيص والعلاج وصولاً إلى الولادة والمتابعة ويساعد هذا النهج المتكامل فرقنا الطبية على اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب عند التعامل مع المرضى والعائلات الذين يواجهون حالات صحية معقدة أو تتطلب مستويات عالية من الرعاية الطبية، مع تقديم رعاية سريرية شاملة تتمحور حول احتياجات كل عائلة».

وسيواصل المعهد خلال المرحلة المقبلة تعزيز جهوده في مجالات البحوث السريرية، والتعليم الطبي، والابتكار الطبي التطبيقي في صحة المرأة والطفل، إلى جانب تعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال حملات التوعية، ومبادرات التثقيف ما قبل الولادة، وبرامج الصحة الوقائية.

وتسهم هذه الجهود مجتمعةً في توسيع أثر المعهد إلى ما يتجاوز الرعاية المقدمة داخل المستشفى، من خلال دعم الوقاية والتثقيف الصحي ونشر المعرفة التخصصية في المجتمع.

ويمثل إطلاق «معهد صحة المرأة والطفل» محطة بارزة في مسيرة توسيع شبكة المعاهد التخصصية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بما يدعم طموحها الأوسع لتقديم رعاية صحية موثوقة وشاملة تسهم في الارتقاء بحياة المرضى في دولة الإمارات وخارجها.