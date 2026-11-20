دبي في 20 نوفمبر/ وام/ منح مركز دبي للتوحد، "ماكدونالدز الإمارات" "شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد"، بعد استيفاء 15 مطعماً تابعاً لها في مختلف أنحاء دبي لمعايير البرنامج، لتصبح بذلك أول سلسلة مطاعم خدمة سريعة في دولة الإمارات تحصل على هذا الاعتماد.

وقال محمد العمادي، المدير التنفيذي لمركز دبي للتوحد عضو مجلس إدارته، إن المسؤولية المجتمعية للشركات لا تقتصر على كونها التزاماً خيرياً فحسب، بل تعد ركيزة أساسية لتحقيق الأثر المجتمعي المستدام وتعزيز الدمج الفعلي في المجتمع وإن للقطاع الخاص دوراً محورياً في تهيئة بيئات دامجة تمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة والوصول إلى أقصى إمكاناتهم.

وأعرب عن شكره لـ "ماكدونالدز الإمارات" على مبادرتها الريادية كأول سلسلة مطاعم خدمة سريعة في المنطقة ترسي هذا التعاون لتبني معايير البيئة الصديقة لذوي التوحد، ويعكس حرصها على تدريب الكوادر وتوفير الحلول الحسية المخصصة بما يجعلها نموذجاً متميزاً للمواطنة المؤسسية والتميز في تقديم الخدمات الدامجة.

وأوضح العمادي أن هذه الخطوة تأتي استجابة للملاحظات والاستفسارات الواردة من أسر الأطفال ذوي التوحد، بشأن مدى ملاءمة المطاعم وتجهيزها للتعامل مع أطفالهم وتلبية احتياجاتهم الخاصة، حيث عملت "ماكدونالدز الإمارات" على تأهيل موظفيها من خلال برنامج تدريبي تخصصي لتعزيز فهمهم لاضطراب طيف التوحد، والتعرف على المتطلبات الحسية والتواصلية المختلفة، وتزويدهم بأساليب عملية لدعم الأفراد ذوي التوحد وعائلاتهم.

من جهته، قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لـ"ماكدونالدز الإمارات": "إن الاستماع لعملائنا وفهم احتياجاتهم يشكل جزءاً مهماً من سعينا المستمر للارتقاء بتجربة ماكدونالدز وشجعتنا الملاحظات الواردة من عائلات الأطفال ذوي التوحد على استكشاف سبل جعل مطاعمنا أكثر ترحيباً وراحة لهم ، ومن خلال شراكتنا مع مركز دبي للتوحد، قمنا بترجمة هذه الملاحظات إلى واقع ملموس عبر توفير تدريب متخصص لفرق عملنا ويسعدنا إطلاق هذه المبادرة في 15 مطعماً في دبي كمرحلة أولى، مع خطط لتوسيع نطاقها تدريجياً لتشمل مواقع أخرى في مختلف الإمارات، لضمان استمتاع المزيد من العائلات بتجربة طعام مريحة ودامجة".

تنص اتفاقية برنامج البيئة الصديقة لذوي التوحد الموقعة بين "ماكدونالدز الإمارات" ومركز دبي للتوحد على الالتزام بمعايير البرنامج، وتطوير التوعية باضطراب طيف التوحد، ودعم الممارسات الدامجة، إلى جانب بحث فرص توسيع نطاق الاعتماد ليشمل فروعاً أخرى مستقبلاً.