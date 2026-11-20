أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال المؤتمر الإماراتي الدولي الرابع لجراحة القولون والمستقيم، الذي تنظمه "شعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم" ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري في فندق "كونراد أبوظبي – أبراج الاتحاد"، فيما تتواصل فعاليات برنامجه العلمي والتدريبي حتى 23 من الشهر نفسه.

ويعقد المؤتمر بحضور الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وبمشاركة جراحين وخبراء دوليين ومتخصصين في المجالات الطبية، لمناقشة أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية ومستجدات علاج سرطان القولون والمستقيم وأمراض الأمعاء الالتهابية، وسبل التعامل مع الحالات الجراحية المعقدة.

وقالت الدكتورة سارة البستكي، رئيسة ومؤسسة شعبة الإمارات لجراحة القولون والمستقيم ورئيسة المؤتمر، إن النسخة الرابعة من المؤتمر تتناول التطورات في الجراحات التخصصية والتقنيات الطبية الحديثة، وتركز على تبادل الخبرات الدولية في جراحة القولون والمستقيم، لا سيما الجراحة الروبوتية والعلاجات المتقدمة للحالات المعقدة.

وأضافت أن البرنامج يجمع بين الجلسات العلمية والتدريب الجراحي العملي، ويعزز التعاون بين التخصصات الطبية، بما يدعم تطوير المهارات الجراحية وتطبيق الممارسات العلاجية الحديثة وتحسين جودة الرعاية الصحية والنتائج العلاجية للمرضى.

ويتناول البرنامج العلمي خلال أيام المؤتمر الثلاثة عدداً من الموضوعات الجراحية والطبية، حيث يركز اليوم الأول، على الحالات الجراحية المعقدة والطارئة، بما فيها الإصابات الجراحية الصعبة وداء الرتوج القولونية، الذي قد يؤدي إلى مضاعفات تستدعي التدخل الجراحي.

وتستعرض الجلسات أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في علاج هذه الحالات، والخيارات العلاجية التي تسهم في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج السريرية، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً دقيقاً.

ويخصص اليوم الثاني، لمناقشة التطورات في تشخيص وعلاج أمراض الأمعاء الالتهابية، وفي مقدمتها مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، مع بحث الأساليب العلاجية الحديثة ودور الجراحة في الحالات التي لا تستجيب للعلاج الدوائي.

ويتضمن البرنامج مناظرة علمية تجمع أطباء الجهاز الهضمي وجراحي القولون والمستقيم، لمناقشة التوقيت المناسب للانتقال من العلاج الدوائي إلى التدخل الجراحي، بما يحقق أفضل النتائج العلاجية ويحافظ على جودة حياة المرضى، إلى جانب بحث أهمية التنسيق بين التخصصات الطبية في وضع الخطط العلاجية ومتابعة الحالات المزمنة والمعقدة.

ويركز اليوم الثالث، على مستجدات علاج أورام القولون والمستقيم والجراحة الروبوتية، بما يشمل الابتكارات في أنظمة الجراحة الروبوتية والتطورات التقنية التي تتيح إجراء العمليات المعقدة بدقة وتحكم ومرونة أكبر، ودورها في تطوير الممارسات الجراحية وتحسين النتائج السريرية لمرضى السرطان.

وتتناول الجلسات أيضا التوجهات العالمية في جراحة الأورام وأهمية تبادل الخبرات الدولية في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير المهارات الجراحية التخصصية.

ويشمل البرنامج ورشتي عمل تدريبيتين قبل المؤتمر وبعده، حيث استضافت جامعة خليفة في 19 نوفمبر ورشة متقدمة للجراحين الشباب، بإشراف خبراء وجراحين متخصصين من الخارج ركزت على تنمية المهارات العملية والتدريب على التقنيات الجراحية الحديثة في مجال جراحة القولون والمستقيم.

وتعقد في 23 نوفمبر الجاري ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع شعبة الإمارات لأمراض النساء والولادة، تتناول تشخيص وإصلاح إصابات العضلة العاصرة الشرجية الناتجة عن الولادة الطبيعية، وتدريب الأطباء على التقنيات الجراحية الحديثة لترميم هذه الإصابات، بما يسهم في تحسين الرعاية الصحية للنساء بعد الولادة والحد من المضاعفات المحتملة.

ويهدف البرنامج العلمي والتدريبي للمؤتمر إلى تطوير الكفاءات الطبية، ونقل الخبرات الدولية إلى الأطباء والجراحين في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية والتخصصات الطبية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الممارسات الجراحية والرعاية المقدمة للمرضى.