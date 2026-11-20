باريس في 20 نوفمبر/ وام/ استعرض وفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة العامة للطيران المدني، التجربة الوطنية في تطوير الجاهزية الصحية للمطارات الدولية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المرتبطة بالسفر الجوي والاستجابة لها، من خلال تقييم القدرات الأساسية للمطارات وتطوير بروتوكولات إدارة الأمراض المعدية، بما يعزز حماية الصحة العامة واستمرارية حركة الطيران الآمن .

جاء ذلك خلال مشاركة الوفد في الاجتماع الثالث عشر لبرنامج التعاون بين الصحة العامة والطيران المدني (CAPSCA EUR-MID/13)، الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) في العاصمة الفرنسية باريس.

وقدم الوفد عرضاً مشتركاً تناول التجربة الإماراتية في بناء منظومة متكاملة للتأهب الصحي بالمنافذ الجوية، ترتكز على التنسيق المؤسسي بين الجهات الصحية وسلطات الطيران المدني، وتطوير آليات تبادل المعلومات والإبلاغ المبكر والاستجابة المنسقة للمستجدات الصحية، بما يعزز قدرة المطارات على التعامل مع التحديات المحتملة، ويضمن سلامة المسافرين والعاملين واستمرارية العمليات التشغيلية وفق المعايير الدولية.

تأتي هذه الجهود ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز الأمن الصحي من خلال متابعة وقياس مستويات الجاهزية وتحديد فرص التطوير وتعزيز كفاءة الإجراءات الوقائية والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يدعم بناء قدرات وطنية مستدامة تستند إلى التقييم المنهجي للمخاطر ومتطلبات السلامة الصحية، ويعزز استعداد المنافذ الجوية للتعامل مع كافة المتغيرات.

وقالت الدكتورة وداد الميدور مديرة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، إن مشاركة الوزارة في الاجتماع تأتي في إطار الحرص على نقل الخبرات الوطنية وتوسيع مجالات التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية بالصحة والطيران المدني، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب المتعلقة بتطوير الجاهزية الصحية للمطارات، بما يدعم المواءمة بين الإجراءات الوطنية والمعايير الدولية، ويعزز القدرات المشتركة على الوقاية من المخاطر الصحية والاستجابة لها، وصولاً إلى منظومة طيران أكثر أماناً واستعداداً للتحديات المستقبلية.

وأكدت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن اجتماع باريس يسلط الضوء على التجربة الرائدة للإمارات في تطوير الجاهزية الصحية للمطارات، من خلال الجهود المتكاملة للقطاعين الصحي والطيران والتي ترتكز على رؤية مستدامة ترسخ حماية صحة أفراد المجتمع واستمرارية الخدمات الحيوية كأولوية في التخطيط للمستقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً ملموسة لتقييم المخاطر الصحية وتطوير القدرات وتوحيد إجراءات الاستجابة بالتعاون مع الشركاء، بما يعزز سرعة التعامل مع الأحداث الصحية وكفاءة إدارة الطوارئ، كما يسهم تبادل الخبرات الدولية في تطوير منظومة صحية أكثر مرونة واستعداداً، ويدعم دور الإمارات في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود وحماية صحة الإنسان.