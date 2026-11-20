دبي في 20 نوفمبر /وام/ يسلط "ركن الكتاب" في "أسبوع دبي للمستقبل" الضوء على دور الأدب والخيال والسرد في استشراف التحولات المستقبلية وفهم انعكاساتها على الإنسان والمجتمعات، ويستقطب نخبة من المؤلفين والكتّاب من أنحاء العالم، ويتيح لهم استعراض تجاربهم الفكرية والأدبية المتنوعة وإصداراتهم النوعية، والتفاعل مع الجمهور عبر اللقاءات الحوارية وجلسات النقاش وورش العمل وتوقيع الكتب.

ويمكن لزوار أسبوع دبي للمستقبل الاطلاع على مجموعة مختارة من الكتب والإصدارات التي تفتح آفاقاً جديدة للتفكير في المستقبل، وتتناول قضايا تتراوح بين التحولات العالمية ومستقبل المجتمعات، وصولاً إلى أثر الابتكار والتطورات المتسارعة في حياة الإنسان. وتقدم هذه الأعمال مقاربات ورؤى متنوعة لفهم المتغيرات الراهنة واستكشاف الاحتمالات والفرص والتحديات التي قد ترسم ملامح المستقبل.

كما يوفر "ركن الكتاب" مساحة للقاء المباشر بين المؤلفين والقراء، من خلال جلسات حوارية يشارك فيها الكتّاب تجاربهم وخلفياتهم الفكرية والدوافع التي شكلت أعمالهم، ويناقشون مع الجمهور رؤاهم حول القضايا التي يتناولونها. ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات لتوقيع الكتب، بما يعزز التواصل بين صنّاع المعرفة والقراء، ويمنح الزوار فرصة للتعمق في الأفكار المطروحة وتبادل وجهات النظر حولها.

ولا يقتصر "ركن الكتاب" على تقديم الكتب والقصص ومناقشتها، بل يعمل على تفعيل دور الخيال بوصفه أداة لفهم التحولات واستكشاف الاحتمالات المستقبلية، من خلال برنامج متنوع من ورش العمل والتجارب التفاعلية التي تشجع المشاركين على التفكير بطرق مختلفة، وتوظيف الكتابة والسرد والقراءة واللعب في تخيّل عوالم وسيناريوهات جديدة.

ويضم البرنامج مجموعة من الورش والتجارب التي تتناول محاور متنوعة، من بينها "المستقبل: دليل المستخدم"، و"الجغرافيا الجديدة للابتكار"، و"التساؤل والملاحظة واللعب والصناعة"، و"كتابة الغد"، و"عيادة الحكايات"، و"إعادة ابتكار الهوية"، و"الطبيعة البرية"، و"القراءة بين السطور"، و"اللعب بالزمن"، و"المستقبل لمن؟"، و"الخيال اليومي: بذرة حكاية"، و"حلقة الكتابة"، و"احتفالية القراءة"، إلى جانب تجارب أخرى تفتح المجال أمام الجمهور لاستكشاف العلاقة بين الخيال والإبداع والتغير، والتفكير في كيفية تأثير تصوراتنا وخياراتنا اليوم في تشكيل ملامح الغد.

ومن خلال هذه التجارب، يقدم "ركن الكتاب" الخيال باعتباره ممارسة يمكن تنميتها وتوظيفها في الحياة اليومية، وليس مجرد مساحة للإبداع الأدبي، ويمنح الزوار فرصة للانتقال من استهلاك الأفكار إلى إنتاجها، ومن تأمل المستقبل إلى المشاركة في تخيّل احتمالاته وصياغة رؤى جديدة بشأنه.

ويتيح "ركن الكتاب" للجمهور أيضاً المشاركة في ألعاب تفاعلية تحول استشراف المستقبل إلى تجربة جماعية، من بينها لعبة "مستقبل مَن نصنع؟" التي طورتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة اعتمادا على منهجيتها للاستشراف النسوي (Feminist Foresight)، لتساعد المشاركين على استكشاف تأثيرات التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والقانونية في حياة الناس بصورة مختلفة.

كما تتضمن التجارب لعبة "أرخبيل المستقبل" التي تأخذ المشاركين في رحلة عبر مجموعة من "جزر المستقبل" تمثل عشرة أبعاد للتغيير، من بينها المجتمع والتكنولوجيا والسياسة والطبيعة والأخلاق، ليتفاعل المشاركون فيها مع توجهات عالمية كبرى ويتعاملون مع سيناريوهات مفتوحة، قبل الوصول إلى "ميناء الحاضر" والتفكير في العلاقة بين خيارات نتخذها اليوم واحتياجات الأجيال المقبلة.