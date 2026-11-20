عجمان 20 نوفمبر /وام/ عقد مجلس إدارة شركة الزوراء للتطوير العقاري اجتماعه الدوري السادس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة.

استعرض المجلس خلال الاجتماع الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، إلى جانب مستجدات المبيعات والمشاريع العقارية، وسير الأعمال الإنشائية ومشاريع البنية التحتية، والخطط التطويرية للمشاريع والوحدات السكنية.

وناقش المجلس مستجدات الشراكة الاستراتيجية مع شركة داماك العقارية، وشركة سمانا، والتي تتجاوز قيمتها الاستثمارية الإجمالية 4 مليارات درهم.

تأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، واستقطاب استثمارات نوعية، وتسريع وتيرة التطوير، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.

وتضمن الاجتماع مراجعة مبادرات تعزيز الحوكمة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالعمليات التشغيلية والإدارية.

يأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس الإدارة على متابعة الأداء المالي والتشغيلي، والإشراف على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة تطوير الزوراء وترسيخ مكانتها وجهة رائدة للاستثمار العقاري في إمارة عجمان.