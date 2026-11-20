أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ سجلت "M42" أكثر من 100 ألف استشارة في طب الأطفال وزيارة للعيادات الخارجية للأطفال منذ بداية عام 2026، في مستشفى "دانة الإمارات للنساء والأطفال"، وعيادات "هيلث بلس"، ومركز "إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء"، بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، في مؤشر على حجم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، إلى جانب المبادرات المدرسية والمجتمعية المعنية بصحتهم ونموهم.

وتندرج هذه الخدمات ضمن المبادرات التي تنفذها الشركة خلال عام الأسرة في دولة الإمارات، وتشمل الوقاية والعلاج والتدخلات الطبية التخصصية، فضلاً عن برامج التوعية الصحية التي تستهدف ترسيخ العادات الصحية، وتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني، بما في ذلك المشي مع أفراد الأسرة، ومساندة الأطفال الذين تستدعي حالاتهم الصحية رعاية طبية مستمرة بما يضمن مواصلة تعليمهم.

وقال الدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات في دولة الإمارات والبحرين لدى "M42"، إن صحة الأطفال ترتبط، إلى جانب الرعاية الطبية، بعاداتهم اليومية وأنماط حياتهم، والفرص المتاحة لهم لممارسة النشاط البدني، فضلاً عن توفير الدعم اللازم عندما تؤثر الحالات المرضية في تعليمهم وأنشطتهم اليومية.

وأضاف أن الشركة تعمل، من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، على ربط الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات باحتياجات الأطفال في المنازل والمدارس والمجتمعات المحلية.

من جانبها، قالت الدكتورة سمية سمير زاهر، الرئيسة التنفيذية لرعاية النساء والأطفال في "الرعاية العالمية للمرضى" التابعة لـ"M42"، إن مستشفى "دانة الإمارات" يقدم خدمات رعاية حديثي الولادة واستشارات طب الأطفال والعلاجات التخصصية، بما يلبي الاحتياجات الصحية للأطفال في مختلف مراحل نموهم.

وأضافت أن المستشفى يعمل على رفع مستوى وعي الآباء والأمهات بالحالات الصحية لأطفالهم، وتعريفهم بالمؤشرات التي تستدعي طلب المشورة الطبية، مشيرة إلى أن التعاون مع جهات، من بينها مؤسسة التنمية الأسرية، يسهم في توسيع نطاق التوعية الصحية وتزويد الأسر بمعلومات وإرشادات عملية لمتابعة صحة أطفالهم وعافيتهم.

وينفذ مستشفى "هيلث بوينت"، في مجال التوعية المدرسية والمجتمعية، مبادرات بالتعاون مع المدارس والجهات الحكومية، تتناول التغذية والنشاط البدني والصحة الوقائية، وتشجع الأطفال على اللعب وممارسة الأنشطة الحركية بعيداً عن الشاشات، من خلال استشارات اختصاصيي التغذية والفحوص الصحية التي يقدمها في مدينة زايد الرياضية، بما يتيح للأسر الاستفادة من الخدمات الصحية والإرشادات التخصصية في بيئة مجتمعية.

وتشمل الخدمات التخصصية ضمن شبكة الشركة رعاية حديثي الولادة وطب الأطفال والاستشارات في العيادات الخارجية، إلى جانب جراحة عظام الأطفال في مستشفى "هيلث بوينت"، لعلاج الحالات المرتبطة بعوامل خِلقية أو نمائية أو عصبية عضلية تؤثر في الجهاز العضلي الهيكلي.

كما استحدث المستشفى عيادة متخصصة للشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، تقدم خدمات تشمل دعم التغذية والنمو والجراحة وطب الأسنان والسمع والنطق، من خلال فريق متعدد التخصصات يتولى وضع خطط علاجية فردية ومتابعة الحالات وإرشاد الأسر خلال مراحل العلاج.

وفيما يتعلق بالأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وتأهيلية مستمرة، تقدم "أمانة للرعاية الصحية" خدمات تشمل الرعاية الطبية وإعادة التأهيل والتعليم والمشاركة الاجتماعية، بدءاً من التدخل المبكر والدعم المدرسي، وصولاً إلى الرعاية طويلة الأمد والانتقال إلى مرحلة البلوغ، فيما بلغ عدد الأطفال المسجلين في برنامجها المدرسي 228 طفلاً خلال عام 2026.

وتغطي هذه الخدمات جوانب متعددة من صحة الطفل، تشمل الرعاية الطبية والوقاية والتأهيل والتوعية الصحية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بما يدعم استمرارية متابعة احتياجات الأطفال الصحية خلال مراحل نموهم المختلفة.