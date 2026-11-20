دبي في 20 نوفمبر/ وام/ استضاف "أسبوع دبي للمستقبل" ورشة عمل بعنوان "كلود شريك لرواد الأعمال"، قدمها أيمن عيتاني، مؤسس شركة "ثينك ميديا لابس" وسفير مجتمع "كلود"، وتضمنت تجارب تعليمية وتفاعلية استكشفت أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واستهدفت الورشة المؤسسين ورواد الأعمال والمهنيين وأفراد مجتمع الابتكار، حيث أتاحت للمشاركين فرصة عملية لاستكشاف الكيفية التي يمكن أن تسهم بها أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار وبناء المشاريع الناشئة ودعم اتخاذ القرارات التجارية.

وركزت الورشة على استعراض المتغيرات التي تطرأ على رحلة تأسيس الشركات عندما يصبح الذكاء الاصطناعي شريكاً داعماً في مختلف مراحل العمل، بدءاً من تطوير الأفكار وصياغة نماذج الأعمال وصولاً إلى دراسة الفرص والتحديات واختبار الفرضيات التجارية.

كما خاض المشاركون تجربة تطبيقية تفاعلية اعتمدت على سيناريوهات مستوحاة من واقع الشركات الناشئة، بهدف اختبار كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات وتسريع عمليات اتخاذ القرار وتعزيز الإنتاجية، إلى جانب فهم حدود هذه الأدوات وأهمية الخبرة البشرية في توجيه مخرجاتها والاستفادة منها بفاعلية.

وقال أيمن عيتاني، إن ورش العمل التفاعلية تمثل إحدى أكثر الوسائل فاعلية في تحويل المعرفة إلى تطبيق عملي وتمكين المشاركين من اكتساب مهارات جديدة في بيئة قائمة على التجربة والتعاون، وتمنح المشاركين فرصة عملية لفهم الإمكانات الحقيقية للتقنيات الناشئة واختبارها في سياقات واقعية، لافتا إلى تزايد أهمية توفير مساحات تعليمية تفاعلية تساعد رواد الأعمال والمهنيين على تطوير مهاراتهم واستكشاف فرص جديدة للابتكار والنمو، في ظل تسارع تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعكس هذه الورشة توجه أسبوع دبي للمستقبل نحو الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، من خلال فعاليات تفاعلية تسهم في بناء قدرات المشاركين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات التكنولوجية المتسارعة، بما يدعم ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل.

وينعقد "أسبوع دبي للمستقبل" خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، بمشاركة أبرز الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والمتخصصين في المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم، فيما تتضمن أجندة الأسبوع فعاليات تشمل الكلمات الرئيسية والجلسات الحوارية وورش العمل والتحديات والمنافسات وعروض الأفكار والمعارض والتجارب المستقبلية والفعاليات الجانبية والخارجية.