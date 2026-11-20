دبي في 20 نوفمبر /وام/ أكدت منى عطايا، مؤسسة موقع مومز وورلد والشريكة المؤسسة لموقع بيت.كوم، وستيفي تروغيه، متسلقة الجبال ومؤسسة "وايلد"، أن النجاح لا يرتبط دائماً بتحقيق الهدف التالي أو بلوغ القمم، بل قد يكمن أحياناً في القدرة على التوقف وإعادة تقييم الأولويات واختيار مسار مختلف.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "لماذا نواصل السعي إلى القمة" ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، حيث ناقشت المتحدثتان العلاقة بين الطموح والانضباط ومعنى النجاح المستدام، مستندتين إلى تجاربهما الشخصية في ريادة الأعمال وتسلق الجبال.

وأوضحت منى عطايا، أن دوافعها المهنية تغيّرت على مدار مسيرتها، فبعد أن ارتبطت في بداياتها بتحقيق الإنجازات المهنية والعوائد المالية، أصبحت تتمحور حول بناء مشاريع تتيح فرصاً جديدة للآخرين وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتمكين المرأة في المنطقة.

وقالت إن النجاح الحقيقي يتمثل في الوصول إلى المكان الذي يطمح إليه الإنسان مع الحفاظ على القيم التي يؤمن بها والأشخاص الذين يعتز بهم، وترك أثر إيجابي فيما يلمسه ويعمل عليه.

من جانبها، استعرضت ستيفي تروغيه، تجربتها كمتسلقة جبال تسلقت عدداً من أصعب القمم التي يتجاوز ارتفاعها 8000 متر في سلسلتي الهيمالايا وكاراكورام، مشيرة إلى أن نظرتها للنجاح تغيّرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد فقدان عدد من أصدقائها في الجبال.

وأكدت أن العودة الآمنة إلى العائلة أصبحت أكثر أهمية من الوصول إلى القمة، وأن النجاح لم يعد يُقاس بتحقيق الإنجاز وحده، بل أيضاً بالقدرة على عيش التجربة والاستمتاع بها وإدارة التحديات النفسية والعاطفية التي ترافقها.

وناقشت الجلسة أوجه التشابه بين ريادة الأعمال وتسلق الجبال، حيث أكدت منى عطايا، أن بعض أهم إنجازاتها المهنية جاءت عندما أدركت أن الأهداف التي وضعتها سابقاً لم تعد مناسبة للظروف الجديدة، مشددة على أن تغيير الاتجاه لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه فشل، بل قد يكون خطوة ضرورية نحو نجاح أكثر استدامة.

وتناول الحوار أيضاً التحديات التي تواجهها النساء في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً، وأهمية الكفاءة وتكافؤ الفرص في تمكين المزيد من النساء من تحقيق النجاح والتميز في القطاعات المختلفة.

وأدار الجلسة بن آيرز، الصحفي وصانع الأفلام الوثائقية ومستكشف ناشيونال جيوغرافيك، حيث بحث المشاركون ما إذا كان النجاح المستدام يعتمد بدرجة أقل على السعي الدائم نحو الإنجاز التالي، وبدرجة أكبر على وضوح الهدف والمرونة والقدرة على معرفة متى يكون ما تحقق كافياً.

ويقدم "أسبوع دبي للمستقبل" برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة، يشمل كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل ومناظرات ملهمة وتحديات ومسابقات، إلى جانب منصات لاستعراض الأفكار والمشاريع، ومعارض وتجارب تفاعلية تستشرف ملامح المستقبل، واجتماعات مغلقة وغيرها العديد من الفعاليات الجانبية المرافقة.

وتتوزع هذه الفعاليات على 8 منصات رئيسية، هي: منصة الحوار، ومنصة التجارب والابتكارات، ومنصة مشاريع المستقبل، ومنصة تشريعات المستقبل، ومنصة تحديات المستقبل، ومنصة الفعاليات الجانبية، ومنصة مستقبل دبي، ومنصة الفعاليات الخارجية.