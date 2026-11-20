أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ نظّمت شرطة أبوظبي، فعاليات توعوية وترفيهية لطلبة مدرسة الجنائن للتعليم الأساسي بمدينة العين، بالتعاون مع عدد من الجهات الشرطية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وذلك احتفاءً بيوم الطفل العالمي الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، في إطار حرصها على تعزيز وعي الأطفال وترسيخ مفاهيم السلامة والوقاية لديهم.

وتضمنت الفعاليات تعريف الطلبة بدور "دورية الطفل" التابعة لإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين، وآلية عمل الشاشات الذكية المزودة بها، والتي تعرض أفلامًا إرشادية وتوعوية تسهم في تعزيز الثقافة المرورية لدى الأطفال، وتعريفهم بالمخاطر المرورية وسبل الوقاية منها.

وقدّم قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين ورشة توعوية ركزت على غرس السلوكيات الإيجابية، وتعزيز إدراك الأطفال بأهمية المحافظة على سلامتهم.

وشهدت الفعاليات مشاركة فرقة موسيقى الشرطة العسكرية التي قدّمت مجموعة من المعزوفات الوطنية، أضفت أجواءً من البهجة والتفاعل بين الطلبة، فيما استعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مهام "دورية المنقذ الصغير"، وقدّمت شرحًا مبسطًا حول أساسيات الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحرائق والإصابات، وأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

واشتملت الفعاليات على مجموعة من المسابقات الترفيهية والأمنية الهادفة، التي شهدت تفاعلًا ومشاركة من الطلبة، وأسهمت في إيصال الرسائل التوعوية بأسلوب تفاعلي يعزز معارفهم ومهاراتهم الحياتية.