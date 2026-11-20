أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ أعلنت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، اليوم، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج للعيادات المتنقلة يهدف إلى إيصال خدمات رعاية العيون الأساسية إلى سكان المناطق الريفية في أفريقيا.

يبدأ البرنامج في المغرب وموزمبيق، تمهيداً لتوسيع نطاق خدماته إلى مجتمعات في دول أخرى تواجه صعوبات في الحصول على الرعاية بسبب بُعد المسافات وغيرها من العوائق.

ويُنفّذ البرنامج بالشراكة مع وزارتي الصحة في المغرب وموزمبيق، حيث ستُقدّم العيادات المتنقلة خدمات فحص النظر وتشخيص أمراض العيون وعلاجها، إلى جانب دعم إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء (الساد).

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه الخدمات نحو 15 ألف شخص في البلدين خلال الأشهر الستة الأولى، وستُدمج العيادات في الأنظمة الصحية الوطنية القائمة، مع إحالة المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية أكثر تخصصاً إلى المرافق الصحية الحكومية المختصة.

وشهد إطلاق البرنامج فعاليات في كلٍّ من المغرب وموزمبيق، حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث حضره في المغرب، السيّد محمد العطفاوي، والي جهة الشرق وعامل على عمالة وجدة-أنجاد، والدكتور أحمد أوديش، المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الشرق.

وحضره في موزمبيق، السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق غويتا سليمان شابو، ومعالي أوسيني هيلاريو إيسي، وزير الصحة وسعادة منصور محمد علي الجويعد، سفير دولة الإمارات لدى موزمبيق.

وقال معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة: " في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "، حفظه الله"، ووفاءً للإرث الإنساني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، " طيّب الله ثراه"، تظل دولة الإمارات راسخة في التزامها بإيصال الرعاية الصحية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها، ويدًا بيد مع حكومتي المملكة المغربية وجمهورية موزمبيق، وستصل هذه العيادات المتنقلة التي توفّر خدمات برعاية البصر مباشرة إلى المجتمعات الريفية، حتى لا تعود المسافة عائقًا أمام العلاج ومن خلال معالجة هذا التحدي العملي وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية، يمكننا معًا تمكين آلاف الأشخاص من عيش حياة أكثر صحة وعطاءً".

ويعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص حول العالم من ضعف البصر، معظمهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

ومن بين هؤلاء، يعاني مليار شخص على الأقل من فقدان البصر الذي يمكن الوقاية منه أو علاجه، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى عدم توافر خدمات رعاية العيون الأساسية أو صعوبة الحصول عليها.

ولا تقتصر تداعيات ضعف البصر على صحة الأفراد، بل تمتد إلى جوانب أساسية من حياتهم، إذ قد يؤثر في قدرة الأطفال على التعلّم، ويحدّ من فرص البالغين في العمل وكسب الرزق والعيش باستقلالية.

وفي المقابل، يمكن أن تُحدث رعاية العيون فرقاً كبيراً في حياة الناس، من خلال استعادة القدرة على الإبصار وإتاحة فرص أوسع للتعليم والمشاركة في المجتمع والعمل.

ويُعد الاستثمار في صحة العيون من أكثر الاستثمارات التنموية جدوى من الناحية الاقتصادية، إذ يمكن لكل دولار يُستثمر في هذا المجال أن يحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 28 دولاراً.

وقالت السيدة الأولى لجمهورية موزمبيق، غويتا سليمان شابو: "لا تُعدّ صحة العيون مجرد مسألة طبية منفصلة، بل هي ركيزة أساسية للتنمية البشرية والتعليم والإنتاجية الاقتصادية، وعامل رئيسي يمكّن الأفراد من المشاركة الكاملة في المجتمع".

وستدعم العيادات المتنقلة الجهود الوطنية في المغرب وموزمبيق لحماية البصر والوقاية من فقدانه، والحد من التفاوت في فرص الحصول على خدمات رعاية العيون.

ففي المغرب، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توسيع نطاق الخدمات الصحية لتشمل المناطق الواقعة خارج المراكز الحضرية، فيما تواصل وزارة الصحة في موزمبيق جهودها لمكافحة العمى وفقدان البصر اللذين يمكن الوقاية منهما، في إطار الخطة الوطنية لصحة العيون.

وبدوره، قال معالي يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب: "انطلاقاً من رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نواصل في المغرب تنفيذ إصلاحات لتعزيز المنظومة الصحية الوطنية وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية عالية الجودة، أينما كانوا ونرحّب بالتعاون مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، الذي يدعم هذه الجهود من خلال تقريب خدمات رعاية العيون من المجتمعات الريفية، بما يتيح لعدد أكبر من السكان الحصول على خدمات التشخيص والعلاج والرعاية في الوقت المناسب".

من جانبه، قال معالي أوسيني هيلاريو إيسي،: "يُقاس نجاح أي مبادرة صحية بمدى تأثيرها في حياة المرضى وفي موزمبيق، نحرص على إتاحة فحوصات العيون والعلاج لعدد أكبر من الأشخاص في الوقت المناسب، دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة أو الانتظار لفترات قد تعرّض بصرهم للخطر ويتماشى ذلك مع رؤية وتوجيهات فخامة دانيال شابو، رئيس جمهورية موزمبيق ونرحّب بالتعاون مع مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني لترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تُحدث أثراً مستداماً في حياة مجتمعاتنا".

من جهتها، قالت سعادة الدكتورة شمه خليفة المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني: "يمكن الوقاية من جميع حالات فقدان البصر تقريباً أو علاجها من خلال الرعاية المناسبة، بما في ذلك التدخلات البسيطة مثل النظارات الطبية وجراحة إزالة المياه البيضاء (الساد)، ومع ذلك لا تزال هذه الرعاية بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين فاستعادة البصر لا تعني تحسين صحة الإنسان فحسب، بل قد تغيّر مسار حياته، وتمنحه فرصاً جديدة للتعلّم والعمل وكسب الرزق، بما ينعكس إيجاباً على أسرته ومجتمعه واقتصاد بلاده ونفخر بشراكتنا مع حكومتي المغرب وموزمبيق لدعم جهودهما الوطنية في إيصال خدمات رعاية العيون إلى المزيد من المجتمعات، وتمكين الأفراد من الحفاظ على بصرهم والاستفادة من الفرص التي يفتحها أمامهم".

وفي إطار البرنامج، ستتعاون الكوادر الصحية المحلية مع الفرق الطبية في العيادات المتنقلة لتقديم خدمات تشخيص أمراض العيون الشائعة وعلاجها، بما في ذلك توفير النظارات الطبية وإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء لاستعادة البصر، بما يُسهم في توسيع نطاق الرعاية وإيصالها إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وفي المغرب، سيتعاون البرنامج مع شركاء لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء باستخدام وحدة جراحية متنقلة.

وفي موزمبيق، ستُجرى العمليات الجراحية بالتعاون مع المرافق الصحية المحلية، للمرضى الذين تُحدَّد حاجتهم إلى التدخل الجراحي خلال الفحوصات التي توفّرها العيادات المتنقلة.

وستُسهم الدروس والخبرات المستفادة من جميع الدول المشاركة في توجيه المراحل المقبلة من البرنامج وتعزيزها، مع التركيز على دعم التقدم المستدام الذي تقوده الدول المعنية لتعزيز صحة العيون وتوسيع نطاق الحصول على خدمات الرعاية.