لاميا (اليونان) في 20 نوفمبر/وام/ تستضيف منطقة لاميا في جمهورية اليونان غداً الجولة التاسعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل في السباق الرئيسي، لمسافة 140 كيلومتراً (ثلاث نجوم).

ينطلق الحدث على 5 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 31.5 كيلومتر، والثانية 29.1 كيلومتر، والثالثة 31.5 كيلومتر، والرابعة 29.1 كيلومتر، فيما تبلغ مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 22,5 كيلومتر.

يقام السباق بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد اليوناني للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي، ويشهد إلى جانب السباق الرئيسي 4 سباقات دولية.

وتم اعتماد السباق الثاني لمسافة 120 كيلومترا للشباب والناشئين، فيما يقام السباق الثالث لمسافة 120 كيلومتراً، والرابع لمسافة 100 كيلومتراً، ثم سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كيلومتراً.

وأعلنت اللجنة المنظمة إكتمال الإجراءات لانطلاق الفعاليات، وإقامة الفحص البيطري للخيول المشاركة بغرض التأكيد من سلامتها، تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية.