دبي في 20 نوفمبر /وام/ نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر، جناح مستقبل الإمارات، الذي شمل برنامجاً حوارياً ومعرضاً تفاعلياً لتجارب مستقبلية رافقت الزوّار في رحلة لاستكشاف مستقبل دولة الإمارات عام 2071، من خلال تجارب وأنشطة هدفت لإلهام الزوّار وإشراكهم في تخيّل وتصميم مستقبل مختلف القطاعات.

وقدم جناح مستقبل الإمارات 6 تجارب تفاعلية لمشاريع حكومية مستقبلية، ونظم جلسات حوارية تفاعلية تحدث فيها خبراء ومتخصصون عالميون في المجالات المستقبلية الحيوية.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن أسبوع دبي للمستقبل، يعكس رؤى القيادة الرشيدة بتعزيز ريادة دولة الإمارات ودبي مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، من خلال توفير منصة مفتوحة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار ومشاركة قصص النجاح والحلول المستقبلية المبتكرة.

وقالت إن مشاركة الجهات الحكومية والخبراء والقطاع الخاص والطلاب وأفراد المجتمع في فعاليات الأسبوع تمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية، مشيرة إلى أن الابتكارات الحكومية التي يقدم الجناح عدداً منها، تمثل قصص نجاح ملهمة للمشاريع الهادفة لتصميم مستقبل الإنسان والقطاعات الحيوية في الدولة.

وقدم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل من خلال مختبر الغد، لزوار جناح مستقبل الإمارات، تجارب تفاعلية هادفة إلى استكشاف آفاق المستقبل من خلال التفكير خارج الأطر التقليدية، وتحفيز المشاركين على تخيّل الفرص والتحولات المقبلة.

وشملت التجارب وظائف المستقبل، وغذاء المستقبل، وفنون المستقبل، ورياضة المستقبل، وأجيال المستقبل، وقدمت تجربة وظائف المستقبل للزوار فرصة التعرف على مجموعة من الوظائف المستقبلية في قطاعات الفضاء والطب والتنقل والتصميم، فيما عايش الزوار تجربة غنية حول غذاء المستقبل، قدمت طعاماً غنياً بالبروتين تم إنتاجه من الطحالب البحرية، وشارك الحضور في منافسة رياضية ضد روبوت رياضي، وتعرفوا ضمن تجربة تفاعلية على شكل قطاع الفنون المستقبلي، وحاوروا في نهاية الجولة "أفاتار" أجيال المستقبل من جيل "ألفا" وتعرفوا من خلاله على توجهات هذا الجيل ورؤاه لمختلف القطاعات المستقبلية الحيوية.

وقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تجربة تفاعلية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد تستكشف مستقبل التعليم والإرشاد الأكاديمي، من خلال تحديات جماعية تحاكي مواقف مستقبلية، وتشجع المشاركين على التفكير الابتكاري وتطوير حلول تسهم في تحسين تجربة المتعلمين، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، وترافقهم في رحلة الدارسة الجامعية من اختيار تخصصاتهم إلى التخرج.

وعرضت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تجربة الحج الذكي، التي توظف الحلول الرقمية لتسهيل رحلة حجاج دولة الإمارات، بدءاً من التسجيل الإلكتروني ومتابعة الطلبات، وصولاً إلى اختيار حملات الحج واستكمال الإجراءات والتصاريح، بما يسهم في تبسيط الخدمات وتعزيز كفاءتها وتقديم تجربة أكثر سهولة وتكاملاً للحجاج.

واستعرضت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية "مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد"، الذي يركز على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال أتمتة العمليات والمهام، ورفع الإنتاجية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وتمكين الموظفين الحكوميين من الاستفادة من التقنيات الذكية في أداء أعمالهم واتخاذ القرارات.

وعرّف جناح مستقبل الإمارات بمشروع مركز البيانات الجيوفضائية الذي طورته وكالة الإمارات للفضاء، ضمن عرض بعنوان "مركز البيانات الجيوفضائية: من البيانات إلى الحلول الذكية لتمكين الابتكار وتعزيز الجاهزية للمستقبل"، ركز على دور المشروع في تحويل البيانات الجيوفضائية إلى حلول ذكية تدعم الابتكار وصناعة القرار، وتسهم في تطوير قدرات استباقية لمواجهة التحديات وتعزيز الجاهزية للمستقبل.

واستعرضت شركة "ستراتا للتصنيع" تجربتها في التصنيع المتقدم، من خلال توظيف الروبوتات والأتمتة والمواد المركبة المتطورة في إنتاج مكونات هياكل الطائرات، بما يعكس تطور القدرات الصناعية لدولة الإمارات ودور التكنولوجيا المتقدمة في رفع كفاءة الإنتاج وجودته، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.

وشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن جلسات استعراض المشاريع الحكومية المستقبلية، مبادرتها المبتكرة "سلة الإمارات الغذائية 2.0"، التي تركز على تعزيز مرونة منظومة الأمن الغذائي الوطني واستدامتها، من خلال التخطيط الاستباقي الشامل لـ 28 صنفاً غذائياً، الذي يربط أولويات الإنتاج والتوريد والاستثمار باحتياجات المجتمع، ويعزّز مساهمة المنتج المحلي في الأسواق.

واستعرضت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي جهودهما في تطوير منظومة مهارات المستقبل، من خلال "منصة مهارات الإمارات" التي تربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوظف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحديد المهارات والوظائف المستقبلية، وتوجيه الطلاب والباحثين عن عمل نحو المسارات التعليمية والمهنية الأكثر ارتباطاً بمتطلبات الاقتصاد الوطني.

كما عرضت الوزارتان "جواز مهارات المستقبل"، الذي يركز على تمكين الأفراد من توثيق مهاراتهم ومتابعة تطورها، والتعرف على مدى توافق قدراتهم ومؤهلاتهم مع وظائف المستقبل، بما يدعم التعلم المستمر، ويساعد على تحديد فرص التطوير المهني وبناء مسارات وظيفية أكثر مرونة واستجابة للتحولات في سوق العمل.

وتم ضمن فعاليات جناح مستقبل الإمارات، تنظيم سلسلة جلسات حوارية تفاعلية استشرفت مستقبل القطاعات الحيوية، وسيناريوهات التحولات التي ستشهدها البشرية في السنوات والعقود المقبلة.

وتحدثت رينيه كاسبر، مديرة مختبرات رينيه كاسبر في جلسة بعنوان "مستقبل الإمكانات البشرية"، عن التحولات التي ستعيد تشكيل قدرات الإنسان ومهاراته في المستقبل، وتأثير التكنولوجيا المتقدمة على العمل والتعلم، والفرص الجديدة لتعزيز الإمكانات البشرية والاستعداد لعالم سريع التغير.

أما كارول ليم المتخصصة في استشراف المستقبل ومؤسسة "ذا هيومن فيوتشرز براكتس"، فناقشت في جلسة بعنوان "تصميم المستقبل"، كيف يمكن للأفراد والمؤسسات الانتقال من توقع المستقبل إلى المشاركة الفاعلة في صناعته، من خلال توظيف التفكير المستقبلي والخيال والابتكار لتصميم حلول وأفكار جديدة تستجيب للتحديات والفرص الجديدة.

واستعرض باولو داريو، رائد الروبوتات الحيوية والأستاذ الفخري في الروبوتات الطبية الحيوية، وكبير العلماء في مختبرات دبي للمستقبل، في جلسة بعنوان "روبوتات لخدمة الإنسان وتحسين حياته"، ملامح مستقبل الروبوتات الذكية وتطبيقاتها في الحياة اليومية، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والطب والتقنيات المساعدة، وكيف يمكن لها أن تسهم في تعزيز القدرات البشرية وتحسين جودة حياة الإنسان.

واستشرف نيك بالماريني، مدير المركز الوطني للابتكار في مجال التقدّم في العمر، في جلسة بعنوان "مستقبل الشيخوخة"، التحولات المستقبلية في مفاهيم العمر والشيخوخة، في ظل التقدم التكنولوجي والطبي وارتفاع متوسط العمر المتوقع، والفرص الجديدة لإعادة تصميم أنماط الحياة والعمل والتعلم، وبناء مجتمعات تتيح للإنسان حياة أكثر نشاطاً ومشاركة في مختلف مراحله العمرية.

وناقشت إيمي ويب، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة "فيوتشر توداي للاستراتيجيات" في جلسة بعنوان "ماذا يحمل المستقبل لعالمنا؟"، أبرز التحولات التكنولوجية والاجتماعية والديموغرافية التي قد تعيد تشكيل حياة الإنسان خلال العقود المقبلة، وتأثير الابتكارات المستقبلية على المجتمعات وأنماط الحياة والعمل، والفرص والتحديات المرتبطة بهذه التحولات.

ويستقطب أسبوع دبي للمستقبل الذي تنظم فعالياته في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل تحت شعار "لأجل إنسان المستقبل"، أكثر من 10 آلاف مشارك من أنحاء العالم، من ضمنهم قادة وصناع سياسات ومبتكرون ومستثمرون ورواد أعمال ومتخصصون في التكنولوجيا وقيادات القطاعات المستقبلية والناشئة، ضمن منصةٍ عالمية تستكشف كيف سيعيش الناس ويفكرون ويبتكرون ويعملون في السنوات والعقود المقبلة.

ويستضيف الأسبوع أكثر من 75 فعالية وتجربة موزعة على 8 منصات رئيسية، لاستكشاف مستقبل مختلف القطاعات، وتعزيز الحوار حول دور الابتكار والتكنولوجيا في بناء مستقبل أفضل للإنسان بمشاركة نخبة من العقول والخبرات العالمية.