دبي في 20 نوفمبر /وام/ اختتمت مبادرة "سعادة 2026"، التي نظمتها مدينة المعلومات تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبالتعاون مع الشريكين الاستراتيجيين "MTN" و"Ardee Development"، فعالياتها بحفل أقيم في فندق الريتز كارلتون بدبي، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات القطاعين العام والخاص وقيادات الأعمال.

وشهدت المبادرة خلال عام 2026 تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة المجتمعية في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاستدامة البيئية والتوعية العقارية، إلى جانب حملات تثقيفية وميدانية ركزت على تعزيز السلامة والأمن والوعي المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية.

وتضمنت أبرز أنشطة المبادرة التعاون مع شرطة دبي في تقديم برامج توعوية للطلبة حول الالتزام بالأنظمة المرورية والسلوك المسؤول والسلامة على الطرق، إلى جانب تنظيم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي ورش عمل متخصصة في الوقاية من الحرائق والاستعداد لحالات الطوارئ وإجراءات الاستجابة الفعالة.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، راعي المبادرة، أن المقياس الحقيقي لتقدم الأمم لا يقتصر على إنجازاتها، بل يشمل مستوى رفاه أفرادها وسلامتهم والفرص المتاحة لهم، مشيراً إلى أهمية توحيد جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومختلف مكونات المجتمع لتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وقال إن مبادرات مثل "سعادة" تعكس أهمية الشراكات المجتمعية في تحقيق أثر اجتماعي إيجابي، مؤكداً مواصلة المبادرة خلال دوراتها المقبلة دعم الشراكات الهادفة وإطلاق برامج تسهم في تمكين الأجيال القادمة وتعزيز رفاه المجتمع وأمنه وازدهاره.

وأكدت مدينة المعلومات التزامها بمواصلة تنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء القطاع الخاص، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.