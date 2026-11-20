أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ نفذت مؤسسة زايد الدولية للبيئة، المرحلة الرابعة من حملة "المليون شجرة"، تحت شعار "زراعة من أجل الاستدامة"، في حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمنطقة المشرف في أبوظبي، بالتعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي، وبشراكة استراتيجية مع مصرف أبوظبي الإسلامي، ورعاية رئيسية من شركتي داماك العقارية و"سي إم سي ماركتس"، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وزيادة المساحات الخضراء وتشجيع المشاركة المجتمعية في المبادرات البيئية.

وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن الجهات المنظمة والشركاء والرعاة، إلى جانب عدد من المتطوعين والمشاركين في أنشطة التشجير، ضمن جهود تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع لدعم المبادرات البيئية الوطنية.

وتأتي المرحلة الرابعة استكمالاً للمراحل السابقة من الحملة التي أطلقتها المؤسسة لنشر ثقافة الاستدامة وتعزيز المسؤولية البيئية، وتوسيع أنشطة التشجير في مختلف إمارات الدولة.

وتستهدف حملة "المليون شجرة" زراعة أكثر من مليون شجرة عبر مراحل متتالية، بهدف توسيع الرقعة الخضراء وتحسين جودة البيئة ودعم التنوع البيولوجي والحد من آثار التغير المناخي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة والعمل المناخي.

وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن تنفيذ المرحلة الرابعة من الحملة في أبوظبي يأتي امتداداً للنهج البيئي الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية من ركائز التنمية في دولة الإمارات.

وقال إن استمرار حملة "المليون شجرة" ووصولها إلى مرحلتها الرابعة يعكس حرص المؤسسة على تحويل أهداف الاستدامة إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس على البيئة والمجتمع، مشيراً إلى أن زراعة الأشجار تمثل استثماراً في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وثمّن التعاون مع بلدية أبوظبي وشرطة أبوظبي، ودعم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركتي داماك العقارية وسي إم سي ماركتس وبقية الجهات الراعية، مؤكداً أهمية تكامل جهود المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان استمرارية المبادرات البيئية وتعزيز أثرها.

من جانبه، أكد محمد الطحاينة، المدير التنفيذي للمشاريع في شركة داماك العقارية، أن مشاركة الشركة في حملة "المليون شجرة" تأتي في إطار التزامها بدعم المبادرات البيئية وتعزيز الاستدامة في دولة الإمارات.

وقال إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المؤسسات والأفراد، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في توسيع المساحات الخضراء وتعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتركز الحملة على زراعة أنواع من الأشجار الملائمة للبيئة المحلية، وفي مقدمتها أشجار الغاف، التي تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف والتكيف مع الظروف المناخية، وتسهم في دعم النظام البيئي المحلي.

ومن المقرر أن تنفذ مؤسسة زايد الدولية للبيئة المرحلة الخامسة من حملة "المليون شجرة" خلال ديسمبر المقبل، بالتعاون مع شرطة دبي ممثلة بمدارس حماية التعليمية، بهدف توسيع أنشطة التشجير وتعزيز مشاركة طلبة المدارس في المبادرات البيئية وترسيخ ثقافة الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لدى الأجيال الناشئة.