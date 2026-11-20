أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ عزز (معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026) مكانته منصة لإطلاق المنتجات البحرية في المنطقة، بعدما اختارت شركات محلية وإقليمية ودولية رائدة دورته الثامنة والأكبر في تاريخه للكشف عن سفن وعلامات تجارية ومنتجات جديدة أمام سوق الشرق الأوسط.

يتزامن المعرض مع انطلاقة موسم الملاحة البحرية في الخليج، ما يمنح العارضين فرصة مثالية للتواصل مع مشترين جادين في وقت يشهد ذروة الطلب واتخاذ قرارات الشراء.

ومن خلال التجارب البحرية الحيّة والفعاليات التفاعلية، يتيح الحدث للعلامات التجارية التواصل المباشر مع جمهورها المستهدف، وعرض منتجاتها عمليًا، ودعم الفرص التجارية.

وتشهد دورة هذا العام مجموعة واسعة من الإطلاقات التي تشمل اليخوت الفاخرة وقوارب الكاتاماران ذات المحركات الكهربائية والقوارب الترفيهية والقوارب السكنية.

ومن أبرز السفن تأتي «المنارة»، وهي يخت بطول 55 مترًا تعرضه شركة «ميداسيا مارين» وتم تطويره بالتعاون مع «أوشن وورلد لبناء السفن» وصُمّم ليقدّم رؤية جديدة للحياة الفاخرة على المياه، ويُعدّ من أبرز الإطلاقات في المعرض هذا العام.

وتعرض "جلف كرافت" الإطلاق التمهيدي لقارب "سيلفر كات 47" (SilverCat 47)، أول طراز من الجيل الثاني لسلسلة قوارب "سيلفر كات" من الكاتاماران ذات المحركات.

ويبلغ طول القارب 14.32 متر وعرضه 4.92 متر ويضم مقصورتين ومساحات معيشة واسعة داخلية وخارجية ونوافذ زجاجية بانورامية وصُمّم لتوفير مستويات أعلى من الثبات والمساحة وراحة الإبحار، ويتّسع لما يصل إلى 15 راكبًا.

ومن العروض البارزة الأخرى، تقدّم "الكوس مارين" أربعة قوارب سكنية بطول 40 مترًا لكل منها، وهي من بين الأكبر من نوعها في المعرض هذا العام ويضفي حضورها بُعدًا مميزًا على العروض البحرية في المعرض، ويعكس التنوع المتزايد في المنتجات البحرية الترفيهية التي يجري تطويرها وعرضها في المنطقة.

وفي سياق متصل، تطلق "ريفييرا بوت للاستثمار الصناعي" قارب الكاتاماران R40، فيما تعرّف "إنفيكتوس – مارِه سيلينغ" بالطراز TT460.

وتطلق "سيفن كرافت" ومقرّها البحرين طراز DUE MARI 440، وتكشف "أوشن بوتس" ومقرّها دولة الإمارات عن الطراز 40S، ما يعزز حضور مصنّعي القوارب الإقليميين في دورة هذا العام.

وتقدّم "الشعالي" علامتين تجاريتين جديدتين، من بينهما "غلوري" (Glory)، بينما تطرح "إم جيه إس ووركس" الطراز Navigator 750 في سوق الشرق الأوسط.

وتكشف "كيه جيه إم" عن الطراز Falcon 510FX، في دلالة جديدة على قدرة المعرض على استقطاب شركات وعلامات ومنتجات جديدة من مختلف قطاعات الصناعة البحرية.

ويعكس حجم الإطلاقات التجارية والمنتجات الجديدة النمو المستمر لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب كسوق إقليمي يجمع المصنّعين والموزعين والمستثمرين والمختصين في القطاع والمشترين المحتملين في بيئة بحرية متخصصة.

ويوفر المعرض للشركات المشاركة فرصة لعرض أحدث منتجاتها، فضلًا عن بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة والتواصل المباشر مع العملاء من مختلف أنحاء المنطقة.

وتُعدّ دورة 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، إذ تمتد على مساحة تزيد على 96,000 متر مربع، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2025.

وتجمع 1,210 عارضين وعلامات تجارية من 57 دولة، بنمو سنوي نسبته 13% أيضًا، من بينهم 529 عارضًا وعلامة تجارية تشارك للمرة الأولى.

وبلغ عدد الشركات والعلامات التجارية الوطنية المشاركة 435 شركة وعلامة من دولة الإمارات، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالدورة السابقة، فيما ارتفعت المشاركة الخليجية بنسبة 216% لتصل إلى 355 عارضًا وعلامة تجارية.

كما زادت مشاركة مصنّعي القوارب بنسبة 33%، ما يعكس التوسع المستمر في القطاع البحري بالمنطقة والأهمية التجارية المتنامية للمعرض.

وعلى المياه، يعرض مارينا أدنيك 168 قاربًا، بزيادة نسبتها 29% مقارنة بعام 2025، لتتاح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من القوارب من كبرى الجهات المصنّعة المحلية والإقليمية والدولية.

وبصفته منصة رائدة لقطاع القوارب الترفيهية في المنطقة، يجمع معرض أبوظبي الدولي للقوارب المستثمرين وأصحاب الثروات ورواد الأعمال في بيئة مصممة لتعزيز التواصل وبناء الشراكات ودعم النمو التجاري، ومن خلال الجمع بين إطلاق المنتجات والعروض الحيّة والتجارب البحرية والتواصل المباشر بين المصنّعين والمشترين، تعزز دورة 2026 مكانة المعرض كنقطة التقاء رئيسية لقطاع الصناعة البحرية مع انطلاقة موسم الملاحة البحرية في الخليج.