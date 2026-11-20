أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ ينظم مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي برنامجاً احتفالياً شاملا بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، يتضمن عروضاً يومية للألعاب النارية، وعروضاً فنية وتراثية، وفعاليات ترفيهية وثقافية، إلى جانب سحوبات وجوائز مخصصة للجمهور.

وتضيء الألعاب النارية سماء الوثبة على مدى خمسة أيام متتالية، في عروض يومية تجمع بين المؤثرات البصرية والإضاءة والموسيقى، لتوفر للزوار تجربة احتفالية تعكس أجواء المناسبة الوطنية.

ويشارك في البرنامج أكثر من 960 مؤدياً ومشاركاً، يقدمون العرض الرئيسي “لوحة الاتحاد” في خمسة مشاهد فنية متتابعة، تمزج بين التراث الإماراتي والفنون العالمية، وتوظف المؤثرات الصوتية والإضاءة والليزر وحركة نافورة الإمارات، بما يجسد قيم الوحدة والتلاحم والتنوع الثقافي.

وتتضمن الاحتفالات أيضا تنظيم مسيرة “قافلة الاتحاد” بمشاركة 10 خيول مزينة بألوان علم الدولة، و15 ناقة تجسد قافلة الأسرة الإماراتية، إلى جانب 13 فرقة دولية ومجموعات كرنفالية، في مشهد يعكس أصالة الموروث الإماراتي والتنوع الثقافي.

ويشمل البرنامج مسيرة “فوانيس الاتحاد”، وعروضاً ثقافية وتراثية ورباضية وترفيهية في أجنحة المهرجان، وأنشطة تفاعلية للعائلات والأطفال، إضافة إلى توزيع الأعلام والأوشحة الوطنية، وتقديم فقرات غنائية ولوحات فنية احتفاءً بالمناسبة.

وخصص المهرجان 55 جائزة متنوعة للجمهور، تشمل هواتف ذكية، وأجهزة إلكترونية، وتذاكر سفر، وإقامات فندقية، وقسائم شرائية، وباقات لكبار الشخصيات، وبطاقات ألعاب، مع تنظيم سحوبات يومية، يتخللها السحب على سيارة في الثاني من ديسمبر تزامناً مع عيد الاتحاد.

يهدف البرنامج الاحتفالي إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين العروض البصرية والفنية والأنشطة العائلية، بما يعزز مكانة مهرجان الشيخ زايد وجهة للاحتفال بعيد الاتحاد، ويجسد روح الاتحاد والاعتزاز بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها.