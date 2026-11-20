الشارقة في 20 نوفمبر /وام/ نظّمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ورشة توعوية بعنوان "الابتكار بالذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات شهر الابتكار، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار لدى منتسبيها، وتنمية مهاراتهم في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات وابتكار حلول عملية تسهم في مواجهة تحديات العمل والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي.

وقدّمت الورشة الدكتورة فاطمة إسماعيل البلوشي من مركز شرطة كلباء الشامل، واستعرضت فيها مجموعة من المحاور المعرفية والتطبيقية شملت مفهوم الابتكار ودوره في تطوير بيئة العمل والفروق بين الابتكار والتحسين والأتمتة، إلى جانب أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المؤسسية وآليات الاستفادة من هذه التقنيات في توليد أفكار مبتكرة وتحويلها إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.

وأكدت أهمية الانطلاق من التحديات الفعلية في بيئة العمل بوصفها فرصاً للابتكار من خلال تحديدها وصياغتها بدقة والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في استحداث حلول مناسبة واختيار الأفكار الأكثر قابلية للتطبيق وصولاً إلى تحويلها إلى تجارب عملية يمكن قياس نتائجها وتقييم أثرها في تحسين الأداء.

وتأتي الورشة في إطار جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في منظومة العمل الشرطي بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة نحو التميز والريادة المؤسسية.