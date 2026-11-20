أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ أعلن (فريق عيد الاتحاد الـ 55)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبدعم من ذا كلايمت ترايب، عن إطلاق مسابقة وطنية للمدارس الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية والاحتفاء بالاتحاد من خلال أنشطة إبداعية وممارسات مستدامة تجسد قيم الوحدة والانتماء.

تأتي المسابقة تحت الشعار الرسمي لعيد الاتحاد الـ 55 "انتماء وولاء" وتندرج ضمن حملة "احتفالنا، نصنعه معًا" الأوسع نطاقًا. تتماشى مع حملة "أحب هذا الوطن" التي أطلقتها "ذا كلايمت ترايب"، والتي تشجع مختلف مجتمعات دولة الإمارات على اختيار مواد احتفالية مستدامة بدلًا من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي تضر بالبيئة.

المدارس مدعوة من جانبها إلى إحياء الاحتفال الوطني من خلال أنشطة إبداعية ومستدامة تحتفي بقصص وإسهامات الطلاب والمعلمين والعائلات في فرصة لتسليط الضوء على دور كل مجتمع مدرسي في تعزيز احتفال وطني مشترك.

وقالت سعادة آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، : "تعزز الوزارة قيم الاتحاد والهوية الوطنية والانتماء في نفوس الطلبة من خلال نهج تربوي ممنهج، يربط ما يتعلمونه بممارسات وتجارب يعيشونها داخل المدرسة بما يسهم في ترسيخ قيم الاتحاد لدى الطلبة موضحة في هذا السياق أن الميثاق الوطني للتعليم الذي تم إطلاقه منذ بداية العام جاء ليؤكد مكانة هذه القيم في بناء شخصية المتعلم الإماراتي، ويجعلها جزءاً أصيلاً من سماته ومسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه.

وأوضحت أن المسابقة الوطنية للمدارس تأتي لتتيح للطلبة الاحتفاء بالاتحاد والتعبير عن اعتزازهم به وما يمثله في وجدانهم عبر مبادرات يبتكرونها وينفذونها بروح التعاون والمشاركة، وبأساليب إبداعية ومستدامة.

وقال عيسى السبوسي، مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية لفريق عيد الاتحاد الـ 55: "نسعى إلى إتاحة الفرصة أمام المدارس لتكون جزءًا من هذا الاحتفال الوطني، وللتعبير عما تعنيه لها قيم الوحدة والانتماء ومن خلال تعاوننا مع وزارة التربية والتعليم، نعمل على جمع المدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات للاحتفاء بالاتحاد".

ويُعد الطلبة والمعلمون والأسر جزءًا أصيلًا من احتفالات هذا العام، ونحرص على تقدير جهودهم ومساهماتهم في إحياء هذه المناسبة فلكل مدرسة حكاياتها وأفكارها التي تستحق المشاركة، وكل مساهمة، مهما كانت بسيطة، تصبح جزءًا من حكايتنا الوطنية المشتركة".

وسيتم تقييم المبادرات المدرسية من قبل لجنة مختصة، ستنظر في مدى تعبير الاحتفالات عن قيم الوحدة والانتماء والمشاركة المجتمعية.

وسيأخذ التقييم في الاعتبار جوانب الإبداع، ومشاركة الطلبة، والاستخدام الهادف للمواد والممارسات المستدامة، مع تقدير المبادرات التي تعزز التعاون والعمل الجماعي بين أفراد المجتمع المدرسي.

وقالت تارا المرزوقي، مسؤولة البرامج في "فرونتير 25" و"ذا كلايمت ترايب" وعضو لجنة التقييم:"نتطلع للنظر في احتفالات إبداعية ومستدامة تحتفي بالطبيعة وتوظف مواردها في تعبير لحبنا لهذه الأرض ونأمل أن يستمتع طلابنا والمجتمع المدرسي بأكمله وهم يبتكرون طرقًا جديدة لإظهار فرحتهم واعتزازهم، بينما يتعرفون في الوقت ذاته على أثر ممارستهم في بيئتهم".

ودعت المسابقة المدارس الحكومية والخاصة في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى التسجيل عبر الاستمارة الرسمية لعيد الاتحاد، والمتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب ما تفضّله المدرسة، من خلال الروابط التالية:

- رابط الاستمارة باللغة العربية: https://forms.gle/7Ebp5WKDjzSFoZYj6

– رابط الاستمارة باللغة الإنجليزية:

https://forms.gle/oj5vK11ASViTzjEq9

وللمشاركة يُطلب من المدارس تقديم معلومات عن أنشطتها واحتفالاتها، بما في ذلك الصور والمواد الداعمة، بعد الاطلاع على الدليل الإرشادي للمسابقة وآلية المشاركة عبر الرابط: https://drive.google.com/file/d/1QqVynhst6_-p8rUynxdD1DhFXXDKUeLG/view ، الذي يوضح خطوات المشاركة ومتطلباتها وآلية تقديم الأعمال ومعايير التحكيم.

كما يُشترط تقديم جميع المشاركات في موعد أقصاه 27 نوفمبر 2026، الساعة 11:59 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُشجَّع المدارس على الاستفادة من دليل الاحتفالات المدرسية، الذي سيتم نشره عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لعيد الاتحاد، للاطلاع على مجموعة من الأفكار والمقترحات الإبداعية التي تساعدها على إحياء احتفالاتها وسيتم الإعلان عن أسم المدرسة الفائزة يوم 8 ديسمبر 2026.

وللاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بفعاليات واحتفالات عيد الاتحاد الـ 55، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.EidAlEtihad.ae.