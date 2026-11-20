أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، مساء أمس (الخميس) أسماء 18 متسابقًا من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عُمان، تأهّلوا إلى حلقات البث المباشر من الموسم الخامس لبرنامج «المنكوس»، الذي تنظّمه الهيئة وتُبثّ حلقاته مباشرةً عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة».

جاء الإعلان خلال حفل إعلامي أقامته الهيئة بمسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، الذي تنطلق منه أولى حلقات الموسم في التاسعة من مساء الإثنين المقبل، 23 نوفمبر.

حضر الحفل الإعلامي سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي، مدير عام الهيئة بالإنابة، وسعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وسعيد بن كراز المهيري، مدير برنامج «المنكوس»، وأعضاء لجنة التحكيم، والمتسابقون الثمانية عشر المتأهّلون، ولفيف من الشعراء والمهتمين بالشعر النبطي وفنونه.

وقدّمت الإعلامية الإماراتية ميثاء صباح، الحفل الذي استُهلّ بالنشيد الوطني، وتضمّن كلمتين لمدير عام الهيئة بالإنابة ومدير البرنامج، وعرض الإعلان الترويجي للموسم.

وعقب إعلان القائمة، صعد المتأهّلون الثمانية عشر تباعًا إلى المسرح، وقدّم كلٌّ منهم أداءً فرديًّا للحن المنكوس، في فقرة لفتت أنظار الحضور بتنوّع الأصوات وجمال الأداء.

ضمّت قائمة المتأهّلين هادف بن أحمد المنصوري من دولة الإمارات، وحسن ملفي اليامي، وحمد بن إبراهيم آل عامر اليامي، وحمد صالح آل حديبي المري، وخالد بن سالم آل دحباش المري، وزايد بن ناصر المري، وسالم مبارك المري، وسالم محمد الدحباش المري، وعايض عبدالله بن هتلان الرفيدي، وعبدالرحمن نفل الدوسري، وعلي بن حمد الصخابرة، ومعجب رويس الكربي، ووليد بن منصور العزيزي من المملكة العربية السعودية، وسعد محمد فريج، وعبدالرحمن الزبداني المري، وعلي بن حمد آل نوره، ومحمد سالم المري من دولة قطر، ومحمد سعيد بن منيف خوار من سلطنة عُمان.

جاء اختيار المتأهّلين عقب المقابلات التي أُجريت في أكتوبر الماضي وعرضت الحلقتان التسجيليتان مقابلاتِ المشاركين مع لجنة التحكيم، التي تضمّ محمد بن مشيط المري من الإمارات، والدكتور حمود جلوي من الكويت، وشايع فارس العيافي من السعودية، ومتعب بن كرّوز المري من قطر.

وأكّد سعادة عبيد خلفان المزروعي، في كلمته خلال الحفل، أن إطلاق الموسم الخامس يترجم رؤية إمارة أبوظبي الثقافية في صون التراث الوطني المعنوي وترسيخ الهوية الثقافية لدولة الإمارات في وجدان الأجيال مشيرا إلى أن هذه المسيرة تستند إلى ما أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتتواصل برعاية ودعم قيادة الدولة الرشيدة.

وأوضح المزروعي أن الهيئة تعمل على توثيق الفنون التراثية ودراستها، وتمكين المواهب وتشجيع المؤدّين على الارتقاء بأداء ألحان الشعر النبطي.

وأشار إلى أن «المنكوس» استقطب خلال مواسمه السابقة أصواتًا متميّزة، وقرّب هذا الفن من الشباب، ووسّع حضوره لدى الجمهور عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

واستعرض سعيد بن كراز المهيري مسيرة البرنامج منذ انطلاقه عام 2018، مشيرًا إلى أن 72 متسابقًا تنافسوا على لقب «فارس المنكوس» خلال المواسم الأربعة السابقة، فيما أتاحت تجارب الأداء والحلقات التسجيلية لمئات المشاركين فرصة إيصال أصواتهم إلى الجمهور.

وأوضح أن المتأهّلين في الموسم الخامس يخوضون ثماني حلقات مباشرة، تُحتسب فيها 60 في المائة من النتيجة لدرجات لجنة التحكيم و40 في المائة لتصويت الجمهور.

ويصاحب الموسم الخامس برنامج «ميدان المنكوس» (المنكوس إكسترا)، الذي يجمع في كل حلقة ستة متسابقين، يتوزّعون على فريقين لخوض تحديات معرفية في الشعر والتراث والموروث الشعبي، إلى جانب حوارات عفوية وعروض فنية يختارها المشاركون.

ويتولّى «ذهين»، الحَكم الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التعليق على العروض الفنية في ختام الحلقة واختيار أفضلها.