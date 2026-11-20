أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ يشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، ضمن جناح مجلس أبوظبي الرياضي.

وأوضح النادي في بيان له أن الجناح شهد تفاعلاً لافتاً من الزوار والمهتمين بالقطاع البحري، من خلال استعراض أبرز إنجازاته الرياضية وبطولاته المحلية والعالمية، وبرامجه ومبادراته لاكتشاف المواهب الوطنية وتأهيل الأجيال الجديدة، وجهوده لصون الموروث البحري الإماراتي واستدامة الرياضات التراثية.

واستثمر النادي مشاركته بالترويج لبطولة الكنعد للصيد، والتعريف بأهدافها وطبيعة منافساتها وأهميتها في إحياء تقاليد الصيد البحري، وتشجيع هواة الصيد على المشاركة، بما يعزز ارتباط الأجيال بالموروث البحري الإماراتي وإبراز التنوع في الفعاليات البحرية بأبوظبي.

تأتي المشاركة في إطار التعاون المستمر مع مجلس أبوظبي الرياضي، والحرص على الاستفادة من المنصات الدولية للتعريف بمسيرة الرياضات البحرية في الإمارة، وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع المؤسسات والجمهور.

وأكد النادي أهمية المعرض بوصفه منصة تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري، لإبراز التطور الذي تشهده الرياضات البحرية في أبوظبي.