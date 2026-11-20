دبي في 20 نوفمبر /وام/ وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع منصة "شياوهونغشو" الصينية، المعروفة أيضاً باسم "ريدنوت"، إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي المتخصصة في أسلوب الحياة والتجارة الاجتماعية في الصين، بهدف تعزيز حضور دبي في السوق الصينية واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، عبر الترويج للمقومات السياحية والتجارب المتنوعة التي توفرها الإمارة بأساليب رقمية مبتكرة.

وتعد الاتفاقية أول شراكة استراتيجية للمنصة في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي ضمن جهود دبي لتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال والترفيه، وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتضم المنصة مئات الملايين من المستخدمين، وتتيح مشاركة التجارب السياحية والتقييمات والصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ما يجعلها قناة للتواصل مع المسافرين الصينيين، خصوصاً الذين يعتمدون على التوصيات الرقمية في اختيار وجهاتهم السياحية.

وسيتعاون الطرفان، بموجب الاتفاقية، في الترويج السياحي وإنتاج المحتوى والسرد القصصي، وإطلاق مبادرات لصناع المحتوى، بما يتيح إبراز التجارب السياحية والثقافية والترفيهية التي تقدمها دبي، وتعزيز تفاعل الجمهور الصيني معها.

وقع الاتفاقية نيابة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة للدائرة، وشهاب شايان، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المؤسسة، بحضور ممثلين عن منصة "شياوهونغشو".

وأكد شهاب شايان، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل مع الجمهور الصيني، وترسيخ حضور دبي وجهة سياحية مفضلة، مشيراً إلى أهمية التسويق المبتكر والمحتوى الأصيل في تشجيع المسافرين على استكشاف الإمارة وخوض تجارب جديدة.

من جانبها، قالت دودو كوانغ، المدير الإداري لقطاع الأعمال العالمية في منطقتي آسيا والشرق الأوسط لدى منصة "شياوهونغشو"، إن الشراكة تعكس التزام المنصة ببناء علاقات طويلة الأمد مع دبي، مشيرة إلى تطلعها لتوسيع التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات التجارة والخدمات المالية والتعليم والضيافة وأسلوب الحياة.

وتأتي الاتفاقية ضمن استراتيجية دبي لتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار الصينيين، من خلال تسهيل تجربتهم السياحية وتوفير خيارات الدفع الرقمي وخدمات الدعم باللغة الماندرينية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة واستقطاب المزيد من الزوار الدوليين.