أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2026، عن برنامج الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة عشرة من السباق، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل على حلبة مرسى ياس، وتشهد ختام منافسات بطولة العالم للفورمولا 1، بمشاركة 22 سائقاً، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية.

ويتضمن برنامج الحدث عدداً من الأنشطة والتجارب المخصصة للجماهير، تشمل جولات في منطقة الصيانة، ولقاءات مباشرة مع سائقي الفورمولا 1، وسباقات مساندة، وعروضاً موسيقية يحييها فنانون عالميون، وصولاً إلى السباق الرئيسي الذي ينطلق يوم الأحد 6 ديسمبر في الساعة الخامسة مساءً، ويقام خلال فترة الغروب تحت الأضواء الكاشفة.

وتنطلق الفعاليات يوم الخميس 3 ديسمبر، بإقامة جولتين للجماهير في منطقة الصيانة بحلبة مرسى ياس، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، تتيحان فرصة التعرف عن قرب على سيارات الفورمولا 1 ومرائب الفرق، ومتابعة الاستعدادات الفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويشهد يوم الجمعة 4 ديسمبر تنظيم لقاءات مباشرة مع سائقي الفورمولا 1 في منطقة المشجعين، تتضمن جلسات حوارية وفرصاً لالتقاط الصور والحصول على توقيعات السائقين، وذلك بين حصص التجارب الحرة.

كما يتضمن برنامج السباقات المصاحبة الظهور الأول لبطولة «AZM GT» التابعة لحلبة مرسى ياس، من خلال جولة خاصة تقام ضمن فعاليات الجائزة الكبرى، حيث تنطلق التجارب يوم الجمعة 4 ديسمبر، على أن تقام السباقات يومي السبت والأحد، إلى جانب منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للفورمولا 2.

وعلى صعيد الفعاليات الترفيهية، يشهد برنامج «ياسلام» المقدم من اتصالات سلسلة من الحفلات الغنائية التي يحييها عدد من أبرز الفنانين العالميين، وتبدأ يوم الأربعاء 2 ديسمبر بحفل للفنان أندريا بوتشيلي في الاتحاد أرينا، بمشاركة أوركسترا أرمينيا السيمفونية الحكومية.

ويشهد اليوم الختامي، الأحد 6 ديسمبر، إقامة العرض التقليدي لسائقي الفورمولا 1 على حلبة مرسى ياس، بمشاركة السائقين الـ22، خلال الفترة من الثالثة حتى الثالثة والنصف عصراً، قبل انطلاق السباق الرئيسي في الخامسة مساءً، والذي يبدأ في ضوء النهار ويختتم تحت الأضواء الكاشفة، تعقبه عروض للألعاب النارية احتفالاً بختام الموسم.