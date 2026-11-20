ساو باولو في 20 نوفمبر /وام/ اختتم كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية موسمه الثالث، أمس، بإقامة الجولة الأخيرة في مركز تاتوي للفروسية بولاية ساو باولو في البرازيل، بمشاركة 52 خيلاً تعود إلى 27 مالكاً وسط حضور نخبة من الملاك والمرابط، في ختام موسم شهد إقامة سلسلة من الجولات في عدد من دول العالم بمختلف القارات.

تقام جولات كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية بمتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس اللجنة العليا المنظمة، في إطار رؤية دولة الإمارات الرامية إلى صون الخيل العربية الأصيلة، وتعزيز حضورها العالمي، وتوسيع قاعدة المشاركة في مسابقات جمالها، بما يدعم الملاك والمربين في مختلف القارات، ويرتقي بالخدمات المقدمة لقطاع الخيل العربية، وينقل الخبرات الإماراتية الرائدة إلى مختلف دول العالم، انطلاقاً من مكانة الخيل العربية بوصفها جزءاً أصيلاً من التراث والإرث الإماراتي، وعنصراً رئيسياً من مكونات الهوية الوطنية.

وشهد الموسم الثالث تنظيم جولات في مختلف قارات العالم، بما أسهم في تعزيز انتشار الخيل العربية الأصيلة، وتوسيع مشاركة الملاك والمربين، وترسيخ حضورها في مسابقات الجمال الدولية، إلى جانب إتاحة فرص أوسع لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والفنية في هذا القطاع.

وتوج سعادة شريف عيسى السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البرازيل، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، نائب رئيس اللجنة المنظمة لكأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية الفائزين في المنافسات.

وشهدت جولة البرازيل منافسات في مختلف الفئات، وأسفرت النتائج النهائية عن فوز المهرة "اتش إي اس ماغيا" لجواو كارلوس ميلان، باللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "ايمان اتش دي سي" لدانيال باستورينو وفابيانا بويغ، فيما حلت في المركز الثالث وحصلت على البرونز "هيبنونز" وهي أيضاً عائدة للمالك دانيال باستورينو.

وأحرزت "تارسيلا اتش بي كيو" لتيرسيو لوكاس دي ميراندا، اللقب الذهبي للمهرات عمر 2و3 سنوات، وحلت في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي "ار اف اي باليرينا" لرودريغو فوز فورتي، فيما حصلت على اللقب البرونزي " اتش إي اس اسبلنديدا" لجواو كارلوس ميلان.

وتوشحت "موريانا اتش في بي" لفلافيا ماريا راماليو توريس، باللقب الذهبي للأفراس، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى "موناليزا موسا ار بي" لتيرسيو لوكاس دي ميراندا، وذهب اللقب البرونزي إلى "اندسكاي ويتدايمون ان واي" لمربط ناماهي اغروبيكواريا.

وحصد المهر "اف تي سيمون" فالفيا ماريا راملهو توريس، اللقب الذهبي للأمهار عمر سنة، وحل رفيقه في المربط " اف تي فيندي" بالمركز الثاني ونال اللقب الفضي.

واعتلى " اتش دي اف سافير" لرودريغو دي سيلفا، صدارة الأمهار عمر 2و3 سنوات، ونال اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني وحصل على اللقب الفضي "يان ال جي ام" العائد إلى لويز غونزاغا، فيما حل ثالثاً ونال اللقب البرونزي "اتش دي اف رفيق" لجوزيه ميغوال.

وتوج "ار اف اي انتنس" لرودريغو فوز فورتي، باللقب الذهبي للفحول، وجاء في المركز الثاني ونال اللقب الفضي "ال ام ال ظافر علي" العائد الى لوتشيانو كابيلي، فيما جاء في المركز الثالث ونال البرونز " "ت اس كايموس" لجوزيه ريكاردو.

وجسد الموسم الثالث استمرار جهود دولة الإمارات في دعم قطاع الخيل العربية الأصيلة، والمحافظة على هذا الموروث العريق، وتعزيز مكانته عالمياً، من خلال توفير منصة دولية تجمع الملاك والمربين، وتسهم في تطوير مسابقات جمال الخيل، والارتقاء بمعايير تنظيمها، وتعزيز استدامة هذا القطاع على المستوى الدولي.