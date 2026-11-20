دبي في 20 نوفمبر /وام/ كشف كانامي هاياشي، مبتكر الروبوت "لوفوت" والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جروف إكس"، أن 90% من مستخدمي الروبوت يواصلون استخدامه بنشاط بعد ثلاث سنوات، مقارنة بالروبوتات الترفيهية التقليدية التي يتوقف معظم مستخدميها عن استخدامها خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "دور الروبوتات في تعزيز إنسانيتنا"، ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل 2026"، حيث استعرض مستقبل العلاقة بين الإنسان والروبوتات، ودور التقنيات الحديثة في بناء روابط عاطفية وتعزيز التفاعل الإنساني.

وأوضح هاياشي أن الروبوت "لوفوت" صُمم ليكون رفيقاً للإنسان، ويتمتع بقدرة على التعرف إلى طريقة المشي والاستجابة للمشاعر، مستفيداً من مستشعرات وبيانات يجمعها باستمرار لتطوير تفاعله مع المستخدمين.

وأشار إلى أن بيانات الاستخدام أظهرت تفاعل المستخدم مع الروبوت بمعدل 5.6 مرة يومياً، ولمدة 9.5 دقيقة في كل مرة، بما يقارب ساعة من التواصل اليومي، فيما بلغت نسبة المستخدمين النشطين أسبوعياً 92%، ويومياً 90%.

وشهدت الجلسة عرضاً حياً للروبوت "لوفوت"، استعرض خلاله قدرته على الحركة المستقلة والتفاعل مع الحضور، وإظهار سلوكيات تعزز التقارب وبناء العلاقات مع الإنسان.

وأكد هاياشي أهمية تطوير روبوتات قادرة على بناء علاقات مستمرة مع البشر، تتجاوز أداء المهام التقليدية إلى تعزيز الرفقة والتواصل العاطفي.