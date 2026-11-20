عجمان 20 نوفمبر /وام/ اختتمت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان وغرفة عجمان مشاركتهما في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات 2026، الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، في إطار جهود تعزيز حضور الإمارة في سوق سياحة الأعمال العالمية واستكشاف فرص استقطاب المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية.

قدّمت الدائرة خلال أيام المعرض عجمان بوصفها وجهة جاذبة لسياحة الأعمال، وأجرت لقاءات مع منظمي فعاليات وممثلي وجهات ومؤسسات دولية متخصصة، فيما ركزت غرفة عجمان على إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة وإمكاناتها في استضافة الفعاليات الكبرى واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأقامت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان فعالية تواصل على هامش المعرض، شارك فيها وكلاء سفر وشركات متخصصة في إدارة الوجهات، إلى جانب إعلاميين في الشأن السياحي وخبراء في برامج الحوافز.

واطّلع المشاركون خلال الفعالية على مقومات عجمان، من بنية تحتية متطورة وقطاع فندقي متنوع وتجارب سياحية تلبي احتياجات زوار الأعمال.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن المشاركة مكّنت الدائرة من بناء جسور مع أطراف فاعلة في قطاع الاجتماعات والفعاليات، وتعريفها بالشركاء المحليين في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهّد لفرص تعاون تدعم نمو السياحة في عجمان وتعزز حضورها على الساحة الدولية.

من جانبها، أكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المعرض وفر منصة دولية لفتح آفاق جديدة أمام سياحة الأعمال، وعزز التواصل مع أبرز الخبراء ومنظمي المؤتمرات والفعاليات والمؤسسات الدولية المتخصصة.

وقالت إن اللقاءات والاجتماعات التي شهدها المعرض شكلت فرصة لبناء شراكات نوعية، واستكشاف فرص استقطاب مؤتمرات وفعاليات عالمية إلى عجمان، بما يعزز تنافسية الإمارة ويرسخ حضورها وجهة جاذبة لسياحة الأعمال على المستوى الدولي.

وأوضحت أن غرفة عجمان ركزت خلال مشاركتها على إبراز الفرص الاستثمارية في الإمارة وتسليط الضوء على إمكاناتها في استضافة واستقطاب فعاليات الأعمال الكبرى، بما يدعم مستهدفات "مجموعة عمل جذب واستقطاب الاستثمارات" إلى إمارة عجمان.

ضم وفد الإمارة، إلى جانب دائرة السياحة والثقافة والإعلام وغرفة عجمان، كلاً من فندق باهي قصر عجمان، ومنتجع عجمان سراي، وفيرمونت عجمان، وشركة رضا الدولية للسياحة والسفر، وفندق دوسيت عجمان، في مشاركة جمعت الجهات الحكومية وممثلي القطاع السياحي الخاص للترويج لمقومات الإمارة وفرصها في سياحة الأعمال.