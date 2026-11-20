أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ أكدت سعاد سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، أن شعار اليوم العالمي للطفل هذا العام "يومي، حقوقي، مستقبلي" يجسّد أهمية الإصغاء للأطفال، وصون حقوقهم، وتمكينهم من الإسهام في رسم ملامح مستقبلهم.

وقالت: "نؤكد مع احتفال دولة الإمارات بعام الأسرة، على الدور المحوري للأسرة في رعاية الأطفال وتعزيز رفاههم وشعورهم بالانتماء، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم وتطورهم".

وأضافت: "في ظل عالم تتزايد فيه التحديات والتعقيدات التي يواجهها الأطفال، بما في ذلك التحديات الرقمية، والضغوط النفسية والعاطفية، ومختلف أشكال الإساءة والإهمال، تبرز أهمية الوقاية والتدخل المبكر لحمايتهم. وتتطلب الحماية الفاعلة أيضاً الإصغاء إلى آراء الأطفال وفهم وجهات نظرهم، ورصد المؤشرات التي تستدعي التدخل في مراحل مبكرة، وضمان حصولهم على الرعاية والدعم المناسبين".

ولفتت إلى أن هيئة الرعاية الأسرية، تواصل تبنّي نهج متكامل يرتكز على الوقاية ويضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم جهودها، وتعمل من خلال خدمات الإرشاد الأسري، والتعاون الوثيق مع الشركاء، والرعاية المتخصصة، ومركز الطفل التابع للهيئة، والخطط الرامية إلى التوسع في إنشاء فروع للمركز في جميع مناطق إمارة أبوظبي، على تعزيز قدرة الأسر على حماية أطفالها، وضمان توفير الرعاية اللازمة لمن يحتاجون إليها في الوقت المناسب، من خلال استجابة متكاملة ومنسّقة.

وأكدت على أن حماية حقوق الأطفال ومستقبلهم مسؤولية مشتركة تتضافر لتحقيقها جهود الأسر والمؤسسات والمجتمع بمختلف فئاته، وأنه يمكن من خلال الإصغاء إلى الأطفال، وتمكين الأسر، وتعزيز التعاون والشراكات، مواصلة بناء مجتمع آمن وشامل ومتماسك، يحظى فيه كل طفل بالتقدير والحماية، وتُتاح له الفرصة للنمو والازدهار وتحقيق كامل إمكاناته.