أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ تجاوز عدد المسجلين في النسخة الثانية من سباق "حصّنتك يا وطن" حاجز 30 ألف مشارك، قبل 9 أيام من انطلاقه المقرر في 29 نوفمبر الجاري، في إقبال يعكس الحماس المتزايد للمشاركة في الحدث الرياضي والمجتمعي الذي يُقام تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد.

ويُقام السباق تحت مظلة "سباق زايد الخيري"، بمشاركة مرتقبة من العائلات وهواة الجري والرياضيين المحترفين من أنحاء الدولة.

وتشارك أسر شهداء الإمارات في السباق إلى جانب المواطنين والمقيمين، وفاءً لمن بذلوا أرواحهم من أجل الوطن، في مشاركة تعكس ما يجمعهم من محبة للإمارات واعتزاز بالانتماء إليها، وحرصهم على صونها للأجيال المقبلة.

ويمتد مسار السباق عبر عدد من أبرز المعالم الوطنية والمعمارية في أبوظبي، انطلاقاً من واحة الكرامة، مروراً بجامع الشيخ زايد الكبير، وصولاً إلى إرث أبوظبي، بما يمنح المشاركين تجربة رياضية تتيح لهم استكشاف العاصمة وسط معالم تعكس هويتها الثقافية والحضارية.

ويضم الحدث ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كيلومترات، بما يتيح المشاركة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، فيما رُصدت جوائز إجمالية بقيمة مليون درهم للفائزين ضمن الفئات العمرية المختلفة، تعزيزاً لأجواء المنافسة وتشجيعاً للمشاركين على تقديم أفضل مستوياتهم، مع إتاحة التسجيل المجاني أمام الجميع.

وفي إرث أبوظبي، تتواصل الاستعدادات لاستقبال العدائين وعائلاتهم والزوار في القرية المجتمعية، التي تستضيف برنامجاً متنوعاً من الأنشطة الترفيهية والتجارب التفاعلية لمختلف الأعمار، بما يتيح للمشاركين الاحتفاء بإنجازاتهم والاستمتاع بأجواء رياضية وترفيهية تمتد إلى ما بعد خط النهاية.

وقال الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، إن ما يميز سباق "حصّنتك يا وطن" هو قدرته على جمع آلاف المشاركين من مختلف الأعمار والخلفيات، ولكل منهم دافعه الخاص للمشاركة، سواء لتحقيق إنجاز شخصي، أو خوض تجربة رياضية برفقة العائلة والأصدقاء، أو المشاركة للمرة الأولى، مشيراً إلى أن اختلاف دوافع المشاركين على مسار واحد يجسد حيوية مجتمع الإمارات وتنوعه والقيم التي تجمع أفراده.

وأضاف أن السباق يكتسب أهمية خاصة من مساره الذي يربط بين واحة الكرامة وجامع الشيخ زايد الكبير وإرث أبوظبي، وهي معالم تحمل دلالات راسخة في ذاكرة الوطن وهويته، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل، مع اقتراب موعد الانطلاق، على تقديم تجربة رياضية متكاملة تليق بالمناسبة، وتترك أثراً يتجاوز يوم السباق من خلال تشجيع أنماط الحياة النشطة وترسيخ المشاركة الرياضية كثقافة مجتمعية مستدامة، معرباً عن تطلعه إلى أن يصبح الحدث موعداً سنوياً يجمع الآلاف ويعكس مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً للفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وكانت النسخة الأولى من سباق "حصّنتك يا وطن"، التي أُقيمت في أبريل 2026، قد شهدت مشاركة أكثر من 25 ألف متسابق ومتسابقة، في نجاح يعكس الإقبال الواسع على المبادرات الرياضية والمجتمعية، فيما تستند النسخة الثانية إلى هذا النجاح لتقديم تجربة أكثر تنوعاً تجمع بين سباقات الجري والأنشطة الترفيهية، وتمنح الأفراد والعائلات فرصة المشاركة في احتفالية رياضية بمناسبة عيد الاتحاد.

وتنظم الفعالية من قبل إرث أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وإتزان فتنس، وبرعاية كل من لِعماد ومبادلة وإيدج وإنترناشيونال جولدن جروب ومياه العين ومدينة برجيل الطبية ومجموعة تدوير.

ويمكن للمشاركين استلام حقائب السباق من مبادلة أرينا خلال الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، استعداداً ليوم السباق.

ودعت اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في سباق "حصّنتك يا وطن" يوم 29 نوفمبر، والاستمتاع بتجربة رياضية تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء احتفالية تواكب احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد.