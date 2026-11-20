رأس الخيمة في 20 نوفمبر /وام/ شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، بالتعاون مع "روضة الأثير" برأس الخيمة، في فعاليات الاحتفال بـ"اليوم العالمي للطفل" الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام.

وقام وفد الشرطة بمشاركة أطفال الروضة الذين قدموا العروض الترفيهية والاستعراضية احتفالًا بيومهم العالمي، الذي يُعد فرصة للدعوة إلى الحفاظ على حقوق الطفل وتعزيزها واحترامها، لبناء مستقبل وعالم أفضل للأطفال.

حضر الاحتفال النقيب محمد بن تركي، مدير فرع التوعية والإعلام المروري، وعدد من ضباط إدارة المرور والدوريات، والهيئة الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الأطفال.

وتضمّن الاحتفال توعية الأطفال وتثقيفهم بإجراءات السلامة المرورية والقواعد السليمة للصعود والنزول من المركبات والحافلات المدرسية، والعديد من الفقرات الترفيهية ضمن أجواء تفاعلية معرفية محفّزة تجمع بين المتعة والفائدة.

وأكد النقيب بن تركي، حرص وزارة الداخلية ممثلةً في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الحفاظ على أمن الطفل وحمايته وإسعاده، تطبيقًا لنهج القيادة الرشيدة في الاهتمام بالأطفال وتذليل كافة الصعوبات لتنشئتهم التنشئة السليمة؛ لتكون حياتهم آمنة ومفعمة بالسعادة والاستقرار.