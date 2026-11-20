أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي نظّمه معهد التمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، في فندق روزوود أبوظبي، تحت شعار «التمريض 2031: تعزيز الحياة ودمج الذكاء الاصطناعي والتحول الأكاديمي والتميّز القيادي».

جمع المؤتمر، الذي عُقد على مدى يوم واحد، أكثر من 400 مشارك من الممرضين والممرضات وقيادات الرعاية الصحية والباحثين والأكاديميين وصنّاع السياسات والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وشارك في أعماله 23 متحدثاً عبر كلمات رئيسية وجلسات حوارية وعلمية تناولت أثر التطورات التقنية والتحول الرقمي وتغيّر احتياجات المرضى وظهور نماذج جديدة للرعاية الصحية في مهنة التمريض، وما تعنيه هذه التحولات للكوادر التمريضية في تعلّمها وتولّيها مسؤوليات القيادة وتقديمها الرعاية للمرضى.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في مستهل كلمته الافتتاحية، بضيوف المؤتمر والممرضين والممرضات والعاملين في الرعاية الصحية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه :«يسعدني أن أفتتح المؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي يُعقد تحت رعاية «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقد عُرفت سموها بحرصها على التميّز في كل ما ننهض به من جهود وطنية، وبريادتها في دعم الصحة والتنمية الأسرية ورفاه الإنسان في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم ولقد جنى وطننا ثمار رؤية سموها وحكمتها ومبادراتها، ونعتزّ بقيادتها التي أسهمت في بناء وطننا وتجسّد رعاية سموها لهذا المؤتمر تقديراً كبيراً لما يقدّمه الممرضون والممرضات لمجتمعنا».

وأكد معاليه اعتزازه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وقال : «يشرّفنا كذلك أن نعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي تقود رؤيته التزام بلادنا بتوفير رعاية صحية شاملة ومتميزة وتطوير الممارسة الطبية وفي ظل قيادة سموه المستنيرة، تواصل دولة الإمارات سعيها إلى تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار والتميّز المهني، وتكريم العاملين في هذا المجال تقديراً لتفانيهم، وبناء شراكات مثمرة مع روّاد الطب في العالم ويؤكد اجتماعكم هنا اليوم المكانة المتنامية لأبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفهما من المراكز الرائدة للتميّز في الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي».

وهنّأ معاليه مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومعهد التمريض على تنظيم المؤتمر، وقال : «حين نستثمر في التمريض، يمتد أثر استثمارنا إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية، فنحن نستثمر في رفاه أسرنا، وقدرة مجتمعاتنا على مواجهة التحديات، وفي قوة وطننا».

وأضاف معاليه : «نحتفي في دولة الإمارات هذا العام بعام الأسرة، وما من مهنة أقرب إلى الأسر من مهنة التمريض فالأسرة تتذكّر من شرح لها العلاج، ومن لاحظ تغيّراً في حالة مريضها قبل أن يتنبّه إليه أيّ شخص آخر، ومن تحلّى بالصبر في رعاية عزيز عليها وصان كرامته وفي تلك اللحظات، تعوّل الأسر على خبرتكم، وعلى ما تجدُه فيكم من رحمة وإنسانية، وما تبعثونه في نفوس أفرادها من طمأنينة فأنتم ترعون المرضى وتقوّون الأسر التي يقوم عليها مجتمعنا».

وأوضح معاليه أن اضطلاع الممرضين والممرضات بهذه المسؤولية يقتضي أن يحظوا هم أيضاً بالدعم، وقال «إن الاهتمام برفاهكم، إلى جانب ما يحمله من تقدير مهني، هو استثمار في سلامة الرعاية وجودتها فعندما يتوافر لكم الدعم والراحة والموارد والاحترام، وتُتاح لكم الظروف التي تحافظون فيها على يقظتكم ومرونتكم الذهنية وتؤدّون عملكم بتميّز، تعود الفائدة على المرضى والأسر ومنظومة الرعاية الصحية بأكملها وفوق ذلك كله، فإن الاهتمام برفاه الممرضين والممرضات واجب في حدّ ذاته وتعبير عن تقديرنا لهم وعلى القيادات الصحية، سواء الحاضرة معنا اليوم أو العاملة خارج هذه القاعة، مسؤولية ترجمة هذا الدعم إلى واقع ملموس».

وأشار معاليه إلى أن مستقبل التمريض يتطلّب قدرات جديدة، وقال : «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا على اكتشاف المخاطر في وقت أبكر، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتحسين التخطيط لرعاية المرضى على أن التقنية، مهما تطوّرت، لا يمكنها أن تحلّ محلّ صوت يبعث الطمأنينة، أو حضور إنساني يلمس فيه المريض الرحمة، أو تقدير سريري سليم تصقله الخبرة وينبغي أن يكون طموحنا تسخير التقنية لتعزيز هذه الصفات الإنسانية المتفرّدة، وأن نحرص على ألّا تُضعفها ومن واجبنا تزويد الممرضين والممرضات بالمعرفة والصلاحيات التي تمكّنهم من التمحيص في توصيات الذكاء الاصطناعي ومساءلتها، على أن تظلّ مسؤولية القرار السريري بيد الإنسان».

وأضاف معاليه : «يحظى التعليم والبحث والقيادة بالقدر نفسه من الأهمية، وقد بدأ ممرضو عام 2031 وممرضاته هذه الرحلة بالفعل وطموحنا أن تكون لدينا، بحلول ذلك العام، مهنة تمريض تحظى بتقدير عالمي لتميّزها، ويملك العاملون فيها القدرة على قيادة البحث والابتكار والتأثير في سياسات الرعاية الصحية وممارساتها وتقع على الجامعات والمستشفيات مسؤولية إعداد الكوادر التمريضية لمواكبة التقدم في استخدام البيانات وتقديم الرعاية الرقمية، مع الحفاظ على الأسس السريرية لمهنتهم ومن الضروري أيضاً أن تتاح لهم فرص حقيقية للقيادة، من سرير المريض إلى مجلس الإدارة».

وأضاف معاليه أن مسؤوليتكم تجاه المرضى تمتدّ إلى ما بعد مغادرتهم المستشفى، فهم يعودون إلى بيوتهم ومجتمعاتهم حيث تتواصل رحلة التعافي وتربط الإدارة الفاعلة للحالات بين التميّز في الرعاية السريرية والدعم الذي توفّره الأسرة، بما يساعد على ضمان انتقال المريض من المستشفى إلى منزله بأمان، وبتنسيق جيّد يصون كرامته.

وأكد معاليه أن المقياس الحقيقي للتميّز في الرعاية الصحية يتجاوز تطوّر مستشفياتنا وتقدّم تقنياتنا، ليشمل ما يلمسه كل مريض وكل أسرة من صون للكرامة ورحمة وجودة في الرعاية.

واختتم معاليه كلمته مخاطباً الممرضين والممرضات : "إلى كل ممرضة وممرض معنا اليوم، أنتم في صميم هذا الطموح فبمعرفتكم وقيادتكم وتفانيكم، تسهمون في بناء دولة إمارات أكثر صحة وقوة وإنني على ثقة بأن ما تتبادلونه هنا من معارف وأفكار، وما تبنونه وتوطّدونه من علاقات، سيسهم في رسم مستقبل مهنة التمريض في السنوات المقبلة. أشكركم على ما تقدّمونه من خدمة، وأتمنى لكم مؤتمراً ناجحاً ومثمراً".

من جانبها، قالت إليزابيث جوفيرو، الرئيس التنفيذي لشؤون مقدّمي الرعاية والرئيس التنفيذي للتمريض في كليفلاند كلينك أبوظبي :«تعمل كوادرنا التمريضية في كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن فرق متعددة التخصصات لرعاية مرضى يعانون بعضاً من أكثر الحالات تعقيداً، بدءاً من التشخيص، مروراً بالعلاج، وصولاً إلى التعافي وتتيح هذه الخبرة السريرية العميقة، إلى جانب فلسفتنا القائمة على وضع المرضى أولاً وتركيزنا الراسخ على الجودة والسلامة، بيئة غنية للتعلّم..ويواصل المؤتمر السنوي للتمريض إتاحة الفرصة لتوسيع نطاق هذا التعلّم خارج مؤسستنا، وتبادل الخبرات والارتقاء بالممارسات التمريضية على مستوى مجتمع الرعاية الصحية الأوسع».

يأتي المؤتمر ضمن جهود المستشفى لتعزيز قدرات الكوادر التمريضية وإتاحة الفرص أمام العاملين في المهنة لتبادل المعارف والأدلة العلمية والخبرات العملية.

وحصل المشاركون، من خلال حضور الكلمات الرئيسية والنقاشات المتخصصة والجلسات العلمية، على ساعات تعليمية معتمدة من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين، وساعات في التعليم الطبي المستمر.

وناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الممارسة السريرية والرعاية الافتراضية، وسبل تعزيز رفاه الكوادر التمريضية والاستفادة من الابتكار مع مواصلة تقديم رعاية آمنة وإنسانية تستند إلى الأدلة العلمية.

وتناولت جلسات المؤتمر سلامة المرضى وتحسين الجودة والتعليم والبحث العلمي والقيادة في مجال التمريض.

وأتاح المستشفى للكوادر التمريضية وللعاملين في قطاع الرعاية الصحية فرصة الإسهام مباشرة في النقاش العلمي، من خلال عروض للملصقات البحثية ومعرض للابتكارات السريرية، شارك فيهما 28 مقدّماً.

ودعم مكتب فخر الوطن المؤتمر بصفته شريكاً استراتيجياً، تقديراً لإسهامات العاملين في قطاع الرعاية الصحية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

ويستند التزام كليفلاند كلينك أبوظبي بتطوير مهنة التمريض من خلال هذا المؤتمر إلى معايير المستشفى المعترف بها دولياً في الممارسة التمريضية.

فقد حصل قسم الطوارئ على جائزة «لانترن» لعام 2026 من جمعية ممرضي الطوارئ، وهي المرة الثالثة على التوالي التي ينال فيها هذه الجائزة منذ عام 2020.

وفي عام 2019، أصبح كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى في دولة الإمارات يحصل على تصنيف «ماغنت»، وكان أيضاً أحدث المستشفيات تأسيساً في الدولة عند حصوله عليه، ونال الاعتماد للمرة الثانية في عام 2024.

وفي عام 2025، حصلت أربع وحدات للرعاية الحادة على جائزة «بريزم» من أكاديمية ممرضي الرعاية الطبية والجراحية، فيما نالت وحدة العناية المركزة جائزة «بيكون» للتميّز.