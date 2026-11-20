دبي في 20 نوفمبر /وام/ انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر طبي حول "استشراف مستقبل الجراحة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات"، يناقش التحولات التي يشهدها مجال الجراحة في ظل التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية، ويستعرض دورها في تطوير الممارسات الجراحية وتعزيز سلامة المرضى.

ويعقد المؤتمر الذي تنظمه مجموعة "فقيه هيلث" على مدار يومين، في فندق "جي دبليو ماريوت ماركيز"، تحت شعار "الابتكار والتميز والدقة في الجراحة"، وذلك بالتعاون مع شركة "ميدكور" للمؤتمرات العالمية، ويشكل منصة علمية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات في الجراحة المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية والمتخصصين من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه القطاع الصحي العالمي تحولاً متسارعاً بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي والجراحة بمساعدة الروبوتات والتدخلات الجراحية طفيفة التوغل، وتتيح هذه التقنيات فرصاً جديدة لدعم التشخيص والتخطيط للعمليات والتعامل مع الحالات المعقدة، إلى جانب تطوير تجربة المرضى خلال العلاج والتعافي.

وقال الدكتور مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة "فقيه هيلث" في دولة الإمارات، والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: "لم يعد الذكاء الاصطناعي والجراحة بمساعدة الروبوتات مجرد تقنيات مستقبلية، بل أصبحا من الأدوات التي تسهم في تغيير طرق التشخيص والتخطيط للعمليات الجراحية والتعامل مع الحالات الطبية المعقدة، والتحدي أمام المؤسسات الصحية لا يقتصر على اقتناء أحدث التقنيات، بل يشمل دمجها بصورة مسؤولة وفعالة في الممارسات السريرية، بما يحقق نتائج ملموسة ويحافظ على سلامة المرضى".

وأوضح أن تبني التقنيات الحديثة يتطلب الاستثمار في المعرفة الطبية وتطوير الكفاءات، إلى جانب وضع أطر واضحة تضمن الاستخدام الآمن والفعال لها، مع الحفاظ على دور الطبيب المحوري في اتخاذ القرارات العلاجية.

وأكد أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة واستقطاب الخبرات المتخصصة، مشيراً إلى أهمية التعاون العلمي في مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع الطبي.

وأضاف: "نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى جمع الخبرات الطبية العالمية وتوسيع مجالات تبادل المعرفة، ومناقشة الفرص التي تتيحها الجراحة الدقيقة والتقنيات الذكية لتحسين الرعاية الجراحية ،ونؤمن بأن مستقبل الجراحة سيقوم على التكامل بين الخبرة البشرية والابتكار التكنولوجي، مع بقاء مصلحة المريض وسلامته في صميم كل تطور طبي" .

ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر أحدث التطورات في عدد من التخصصات الجراحية، بما فيها جراحة الأعصاب والعظام والأورام وزراعة الأعضاء والجراحة الترميمية، إلى جانب الجراحة الروبوتية والجراحة طفيفة التوغل والطب الدقيق.

ويسلط الحدث الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية والتخطيط للعمليات ودعم القرارات السريرية، فضلاً عن إمكاناته في المساهمة في تطوير خطط علاجية أكثر تخصيصاً وفقاً للبيانات الطبية واحتياجات كل مريض.

وتشمل جلسات المؤتمر استعراض التطورات في الجراحة بمساعدة الروبوتات، وكيفية توظيفها لدعم الإجراءات الدقيقة والمعقدة وتعزيز التحكم خلال العمليات. ويناقش الخبراء في الوقت نفسه متطلبات إدخال هذه التقنيات إلى الممارسة اليومية، بما في ذلك التدريب والتعاون بين التخصصات وضمان توافق الابتكار مع معايير الجودة وسلامة المرضى.

ويوفر المؤتمر فرصة للمتخصصين الدوليين ونظرائهم في دولة الإمارات لتبادل الخبرات ومناقشة الأدلة العلمية والتجارب السريرية والتحديات العملية المرتبطة باستخدام التقنيات المتقدمة في غرف العمليات، بما يدعم الممارسات القائمة على الأدلة ويسهم في تطوير المعرفة الطبية.