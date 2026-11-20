أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ أعلنت مدينة مصدر، تنظيم مهرجانها المجتمعي في "مصدر بارك" خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج يضم فعاليات موسيقية وثقافية وترفيهية موجهة للشباب والعائلات، يقام يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

ويأتي المهرجان، الذي يقام سنوياً منذ عام 2014، ضمن الفعاليات المجتمعية في أبوظبي، ويتضمن هذا العام عروضاً موسيقية حية، وورش عمل تفاعلية، وأنشطة ترفيهية للأطفال والعائلات، إلى جانب منافذ للمأكولات والمشروبات ومتاجر مؤقتة.

وقال الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، إن المهرجان يعكس توجه المدينة نحو توفير بيئة مجتمعية تجمع بين السكن والعمل والتعلم والترفيه، ويسهم في تعزيز التواصل بين السكان والزوار من خلال برنامج متنوع من الفعاليات.

وأضاف أن استضافة المهرجان في "مصدر بارك" تأتي في إطار جهود المدينة لتوفير مساحات مجتمعية تتيح فرص التفاعل والمشاركة، معرباً عن تطلعه إلى استقبال الزوار خلال أيام المهرجان.

ويعد "مصدر بارك"، أكبر متنزه مجتمعي في المدينة، ويمتد على مساحة 20 هكتاراً، ويستقبل المقيمين والطلاب والمهنيين والزوار من مختلف أنحاء الدولة.