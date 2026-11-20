أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ نظم الأولمبياد الخاص الإماراتي في واحة الكرامة بأبوظبي، حفل تكريم شركاء وداعمي برنامج المجتمعات الصحية لعام 2026، تقديراً لإسهامات المؤسسات والجهات الداعمة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية وحصول دولة الإمارات على لقب المجتمع الصحي.

حضر الحفل الدكتور المهندس شريف الشامي، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعادة طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وممثلو شركاء الأولمبياد الخاص الإماراتي شركتي "أدنوك" و"الدار" وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الصحية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب اللاعبين، وأسرهم، وسفراء الصحة، والمتطوعين.

وشهد الحفل عرض مقطع فيديو استعرض أبرز إنجازات برنامج المجتمعات الصحية خلال عام 2025، وتسليط الضوء على الجهود المشتركة التي أسهمت في توسيع نطاق الخدمات الصحية والتوعوية المقدمة لأصحاب الهمم، وتعزيز فرص حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن الاحتفاء بالنماذج الملهمة التي كان لها دور فاعل في دعم هذه المسيرة.

وأكد سعادة طلال الهاشمي، أن دولة الإمارات، تضع، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة، الإنسان في صدارة الأولويات، وتجعل من تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع نهجاً ثابتاً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وقال: "نفخر بالإنجازات الصحية التي تحققت عبر برامجنا الصحية التي نواصل تطويرها منذ عام 2019 لتعزيز فرص حصول أصحاب الهمم على أعلى مستوى من الرعاية الصحية وتحسين جودة حياتهم. ونحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة من "سفراء الصحة"، الذين يسهمون في نشر الوعي الصحي بين أقرانهم وأسرهم، ويجسدون قدرة أصحاب الهمم على القيادة والتأثير الإيجابي في المجتمع".

وتضمن الحفل تكريم ثماني مؤسسات ضمن فئة شركاء برنامج المجتمعات الصحية لعام 2025، تقديراً لإسهاماتها في دعم المبادرات الصحية وتعزيز وصول أصحاب الهمم إلى خدمات الرعاية والوقاية والتوعية الصحية.

كما جرى تكريم 26 جهة ضمن فئة داعمي المجتمعات الصحية، تقديراً لمساهماتها في إنجاح البرامج والمبادرات، وتوفير الخبرات والموارد والخدمات التي أسهمت في توسيع أثرها المجتمعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة تجاه صحة أصحاب الهمم ورفاههم.

وشهد الحفل كذلك تكريم الفائزين بجائزة جوليسانو للقيادة الصحية المحلية، وشمل التكريم مستشفى هيلث بوينت والدكتورة أسماء النبابتة، تقديراً لإسهاماتهما في دعم الرعاية الصحية الدامجة.

وتضمن الحفل مراسم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات الرياضية والصحية، بهدف دعم البرامج المشتركة وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب الهمم للمشاركة في الأنشطة الرياضية والصحية والمجتمعية.

واحتفى الأولمبياد الخاص الإماراتي بعدد من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الحاصلة على اعتماد مقدم رعاية صحية موحدة، بعد إتمام برنامج تدريبي هادف لتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية لتقديم خدمات دامجة تراعي احتياجات أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية والنمائية.

وشمل التكريم عدداً من المؤسسات والمجموعات الطبية، من بينها مجموعه ابولونيا وسنرجى القابضة لطب الاسنان، ومجموعة سينرجي لطب الأسنان، وعيادات تبريزي لطب الأسنان، ومجموعة هارموني الطبية، ومستشفى الشرق، ومركز ليلى الحريري لطب الأسنان والتجميل، ومركز مديل لطب الأسنان.

وكرم الحفل مجموعة من مدراء الأطباء تقديراً لجهودهم في تطوير خدمات الكشف الصحي، وتوفير الرعاية والمتابعة الطبية، وتدريب الكوادر والمتطوعين، ودعم المبادرات التي تستهدف الارتقاء بصحة اللاعبين وجودة حياتهم.

كما شهد الحفل تكريم ستة متطوعين متميزين ضمن فئة جديدة بعنوان "نجوم التطوع"، التي أُطلقت هذا العام تقديراً لجهودهم الاستثنائية وإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح برامج الأولمبياد الخاص الإماراتي وأنشطته الصحية، وتسليطاً للضوء على الدور المحوري للعمل التطوعي في دعم مسيرة الدمج المجتمعي.

واختتمت فقرات الحفل بتكريم 17 سفيرا جديدًا للصحة ومرشديهم الذين تخرجوا في البرنامج الذي يعد إحدى المبادرات التي تترجم التزام الأولمبياد الخاص الإماراتي بالانتقال من تمكين أصحاب الهمم إلى تعزيز دورهم بوصفهم قادة ومؤثرين في المجتمع، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتوعية الصحية والتواصل الفاعل مع الآخرين.

وأتاح الحفل المجال لعدد من سفراء الصحة الحديث للجمهور ومشاركة تجاربهم والتعبير عن اعتزازهم بدورهم في خدمة مجتمعهم، في مشهد جسد ثقتهم بقدراتهم وفخرهم بإنجازاتهم.