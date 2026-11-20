أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ اختتم المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسَّسة "موندو سانو"، جلسات نقاش متخصصة استمرت يومين في أبوظبي، وركَّزت على تطوير أساليب عمل متكاملة للقضاء على الملاريا والأمراض المدارية المهمَلَة بدلاً من التعامل مع كل مرض بصورة منفصلة.

وجمعت الجلسات، التي عُقدت حضورياً وعن بُعد، خبراء دوليين في مجالات الملاريا والأمراض المدارية المهملة والأنظمة الصحية، لتبادل الخبرات وبحث التحديات التي تواجه تنفيذ جهود القضاء على الأمراض، وتحديد فرص تعزيز النُهج المتكاملة للقضاء على أمراض متعددة.، ومن المتوقع أن تسهم في دعم العمل الجاري على إعداد إرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.

وقالت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية، إنَّ القضاء على الأمراض يتطلَّب تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البرامج والدول والمناطق، مع الحفاظ على الخبرات المتخصِّصة بكل مرض، التي أسهمت في تحقيق التقدُّم حتى يومنا هذا.

وأضافت أن هذه الجلسات أتاحت جمع الخبرات، واستكشاف سبل الاستفادة منها في تطوير أساليب عمل تسهم في تسريع التقدم، بما يتناسب مع احتياجات الأنظمة الصحية المختلفة ودعم سعيها إلى تحقيق أهداف متعدِّدة للقضاء على الأمراض.

وأردفت: "إنَّ جمع الخبرات وتبادل المعرفة يُمثِّلان ركيزةً أساسية في جهود المعهد لدعم القضاء المستدام على الأمراض. ويُسعدنا التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "موندو سانو" لربط الخبرات الإقليمية بتطوير نُهج قابلة للتطبيق ضمن أنظمة صحية وسياقات مختلفة".

من جانبه قال الدكتور مارو أريغاوي ويلديداويت، رئيس وحدة مكافحة النواقل والأمراض والقضاء عليها عبر القطاعات، التابعة لإدارة الملاريا والأمراض المدارية المهملة في منظمة الصحة العالمية، إن تبنّي نهج يستهدف القضاء على أمراض متعددة لا يقلّل من أهمية التخصص والخبرة في التعامل مع كل مرض على حدة، بل يتيح توظيف هذه الخبرات بصورة أكثر كفاءة وتكاملاً.

وأشار إلى أن الجلسات أكدت أهمية تبادل التجارب والخبرات العملية بين البرامج والشركاء والدول، بما يسهم في بناء قاعدة أدلة تدعم تطوير النُهج المتكاملة وتطبيقها، مؤكدا التزام منظمة الصحة العالمية بتحويل الدروس المستفادة إلى إرشادات عملية تساعد الدول على المضي قدماً في تحقيق أهدافها للقضاء على أمراض متعددة.

بدورها قالت الدكتورة مارينا غولد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "موندو سانو"، إن جمع الجهات المعنية الرئيسية وتوحيد جهودها ورؤاها حول استراتيجيات مشتركة ليس بالأمر اليسير، وإن نجاح هذه الجلسات في تحقيق ذلك يعد إنجازاً مهماً بحد ذاته؛ إذ جمعت النقاشات على مدى يومين، بين الخبرات المستمدة من التجارب الميدانية، والمعرفة المتخصصة، ورؤى المنظمات متعددة الأطراف، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الجهود وتسريع التقدم نحو القضاء على عدة أمراض. وتمثل هذه الجلسات بداية لحوارات مهمة ينبغي مواصلتها والبناء على مخرجاتها مستقبلاً".

واستعرض المشاركون تجارب مبادرات إقليمية ودول تعمل على تطبيق نُهج أكثر تكاملاً للقضاء على الأمراض، وبحثوا سبل الاستفادة من القدرات والخبرات المتخصصة بكل مرض، وتعزيز التنسيق في مجالات الترصد الصحي، وإتاحة الأدوية والمستلزمات الصحية، وتقديم الخدمات، ومتابعة الوضع الصحي بعد القضاء على الأمراض.

كما ناقشوا متطلَّبات الأدلة والتمويل والتنفيذ والشراكات اللازمة لتطبيق نُهج القضاء على أمراض متعددة بما يتناسب مع احتياجات الدول وسياقاتها المختلفة، وشملت النقاشات تجارب ووجهات نظر من أفريقيا، وإقليم شرق المتوسط، وجنوب شرق آسيا، وغرب المحيط الهادئ، والأمريكتين.