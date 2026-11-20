دبي في 20 نوفمبر /وام/ تشارك هيئة تنمية المجتمع في دبي في أسبوع الطفولة المبكرة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026 وذلك بالتزامن مع "عام الأسرة 2026" بهدف تعزيز الاهتمام بالسنوات الأولى من حياة الطفل باعتبارها مرحلة محورية في بناء قدراته وتشكيل مهاراته المستقبلية.

وتتولى الهيئة، بتكليف من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنسيق مشاركة 12 جهة محلية في الإمارة، من خلال نحو 12 مبادرة وفعالية متنوعة، بما يعزز تكامل الجهود ويوسع نطاق المبادرات التوعوية والتفاعلية الموجهة للأطفال وأسرهم.

منصة تفاعلية

وزارت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، المنصة واطلعتا على ما تقدمه من تجارب وأنشطة توعوية تستهدف الأطفال وأسرهم، عبر أربع محطات تفاعلية تسلط الضوء على مراحل نمو الطفل واحتياجاته في سنواته الأولى، وتعزز وعي الأسرة بدورها في توفير بيئة محفزة لنموه وتطوره.

تستهدف المحطات التفاعلية الأربع المتضمنة في المنصة التي تقدمها الهيئة في "دبي هيلز مول" حتى يوم السبت 21 نوفمبرالأطفال من حديثي الولادة وحتى سن الثامنة، وتتوزع بين "التعلّم باللعب"، و"فهم المشاعر"، و"الصحة والتغذية"، و"الكشف المبكر عن مؤشرات التطور النمائي".

وتتضمن كل محطة تقييماً تفاعلياً لمتابعة مؤشرات نمو الطفل في مراحله العمرية المختلفة، يعقبه تقديم إرشادات عملية تساعد الأُسر على فهم احتياجات أطفالها ومساندة نموهم، بما يعزز فرص حصول كل طفل على أفضل بداية ممكنة في الحياة، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

كما تتضمن المنصة أنشطة توعوية لتعريف الأطفال بحقوقهم وتعزيز وعيهم بالحماية، من خلال لعبة "حقوقي" التفاعلية، إلى جانب تعريف الأُسر بالخط الساخن لحماية الطفل (800988)، والقنوات المُتاحة للإبلاغ وطلب المساندة، بما يدعم حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لنموهم.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن أسبوع الطفولة المبكرة يمثل منصة وطنية لتأكيد أهمية الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة أساسية في بناء شخصيته وتطوير قدراته وإعداده للمستقبل، مشيرةً إلى أن تنظيم الأسبوع ضمن فعاليات عام الأسرة 2026 يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز مكانة الطفولة المبكرة ضمن الأولويات المعنية بالأسرة، وتوسيع نطاق المبادرات التي توفر للأطفال فرصاً أفضل للرعاية والتعلم واكتساب المهارات منذ السنوات الأولى.

وأضافت معاليها أن الارتقاء بجودة حياة الأطفال يتطلّب جهوداً متكاملة تشمل تطوير البرامج والخدمات، وتعزيز وعي الأُسر باحتياجات أبنائها، وتوفير الدعم الذي يمكّنها من أداء دورها في مختلف مراحل الطفولة، مؤكدةً أن مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية في أسبوع الطفولة المبكرة تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق المبادرات التي تصل إلى الأطفال والأُسر في مختلف إمارات الدولة.

وأشارت معاليها إلى أن مشاركة هيئة تنمية المجتمع في دبي، من خلال منصتها التفاعلية وبالتعاون مع 12 جهة محلية، تقدم نموذجاً عملياً لهذه الجهود، عبر تجارب توعوية وأنشطة تعرّف الأطفال وأُسرهم بجوانب الصحة والتغذية وحقوق الطفل، إلى جانب إرشادات تساعد الوالدين على فهم احتياجات أبنائهم ومتابعة تطورهم، مؤكدةً أهمية هذه المبادرات في دعم مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031 وتعزيز جودة حياة الأسرة، وأشادت بجهود الهيئة والجهات المحلية المشاركة في تقديم برامج تثري تجربة الأطفال والأسر وتسهم في تعزيز الوعي بقضايا الطفولة المبكرة.

من جانبها، أشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة يمثل أولوية تنموية تتجاوز رعاية الطفل إلى بناء أجيال قادرة على الإسهام في مستقبل المجتمع، مشيرةً إلى أن هذه الأولوية تكتسب أهمية خاصة في "عام الأسرة 2026، لما تمثله السنوات الأولى من دور محوري في تشكيل شخصية الطفل وتطوير قدراته.

وقالت معاليها: "إن بناء مجتمع مزدهر يبدأ بالاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، من خلال توفير بيئة تتيح لكل طفل فرصاً متكافئة للنمو واكتساب المهارات وتنمية قدراته.. كما أن تزويد الأُسر بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم هذه المرحلة يعزز دورها في تنشئة أجيال واثقة وقادرة على المشاركة في مسيرة التنمية".

وأضافت معاليها: "نعمل من خلال هذه المشاركة على ترجمة الأولويات الوطنية إلى ممارسات عملية، عبر توحيد جهود الجهات المعنية وتقديم تجارب متكاملة تصل إلى الأطفال وأُسرهم، بما يدعم بناء منظومة اجتماعية متكاملة ويحقق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز استقرار الأسرة وتلاحم المجتمع واستدامة التنمية الاجتماعية".

بدورها، قالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن المنصة تترجم دور الهيئة في تعزيز الوعي بنمو الطفل وتزويد الأسر بإرشادات عملية تساعدها على دعم احتياجاته في مراحل الطفولة المبكرة.

وأضافت: "تتناول المحطات الأربع جوانب أساسية في نمو الطفل؛ إذ تركز محطة التعلم باللعب على تنمية التفكير والإبداع وحل المشكلات، فيما تسهم محطة فهم المشاعر في تنمية مهارات التعبير والتواصل وتعزيز ممارسات الوالدية الإيجابية، بينما تسلّط محطتا الصحة والتغذية والكشف المبكر الضوء على العادات الصحية ومؤشرات التطور النمائي، وأهمية الاكتشاف المبكر والتوجيه إلى الخدمات المتخصصة عند الحاجة".

وقالت : "يتمثل دورنا في تحويل التوعية إلى دعم عملي تستفيد منه الأسرة، من خلال التقييم التفاعلي والإرشادات التي تساعد الوالدين على متابعة نمو أطفالهم والتعامل مع احتياجاتهم ونعمل على تطوير مبادرات تعزز جودة الخدمات الاجتماعية وتدعم الأسرة في دورها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتضم قائمة الجهات المحلية المشاركة بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، ودبي الصحية، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ومبادرة فرجان دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وخدمة الأمين، إلى جانب هيئة تنمية المجتمع.

وتتضمن المشاركة المحلية ما يقارب 12 مبادرة وفعالية تنفذها الجهات المشاركة، وتتنوع بين الأنشطة التفاعلية والتجارب التوعوية والخدمات الموجهة للأطفال وأسرهم، بما يعكس تكامل الجهود المحلية في دعم الطفولة المبكرة وتعزيز الوعي باحتياجات الأطفال في سنواتهم الأولى.

وتجسّد هذه المشاركة التزام هيئة تنمية المجتمع بتطوير المبادرات الداعمة لنمو الطفل وتعزيز جودة حياة الأسرة، بما يسهم في ترسيخ ريادة دبي في تطوير منظومة متكاملة للطفولة المبكرة.