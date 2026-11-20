دبي في 20 نوفمبر/وام / بحث معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية و سعادة ماري أودوار، سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بمقر وزارة المالية بدبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات المالية.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على توطيد علاقات التعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في القطاعات المالية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة ويعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.