أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً شمالاً رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر شمالية غربية إلى جنوبية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب الموج أحياناً ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني 22:32

الجزرالأول عند الساعة 16:52 والجزر الثاني عند الساعة 04:12 فيما يكون بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 19:55 والمد الثاني 06:35 والجزر الأول عند الساعة 13:12 والجزر الثاني عند الساعة 01:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 90 45

دبي 29 22 80 40

الشارقة 31 21 80 40

عجمان 31 22 85 45

أم القيوين 30 22 85 50

رأس الخيمة 32 20 80 35

الفجيرة 32 23 70 40

العين 30 20 90 30

ليوا 31 20 80 40

الرويس 30 24 80 60

السلع 29 21 80 45

دلما 30 25 75 40

طنب الكبرى/ الصغرى 31 26 80 25

أبو موسى 30 26 85 30