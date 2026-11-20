الشارقة في 20 نوفمبر / وام / انطلقت بمنتزه كشيشة الليلة الماضية الفعالية الافتتاحية الرئيسية لاحتفالات إمارة الشارقة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين التي تنظمها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل عبر برنامج متنوع يشمل مختلف مدن ومناطق الإمارة ويجمع أفراد المجتمع في احتفاء وطني يجسد قيم الاتحاد والتلاحم والانتماء والاعتزاز بالهوية الإماراتية.

حضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمجالس البلدية واللجان المنظمة إلى جانب جَمعٍ من أفراد المجتمع والعائلات والزوار الذين توافدوا على منتزه كشيشة للمشاركة في انطلاق الاحتفالات بهذه المناسبة الوطنية الغالية .

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبتها فقرات جمعت بين الإبداع الفني والاعتزاز بالموروث الوطني.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد :" نستذكر في عيد الاتحاد مسيرة وطن أرسى دعائمه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام المؤسسون طيب الله ثراهم مجددين عهدنا بالولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومن الشارقة نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في صون الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث الثقافي وترسيخ هذه القيم في نفوس الأجيال".

وأضاف : "حرصنا في احتفالات هذا العام التي تتزامن مع عام الأسرة على أن تعكس هذه المناسبة أهمية الأسرة ودورها في ترسيخ قيم الترابط والتلاحم المجتمعي وأن تصل أجواء الاحتفالات إلى مختلف مدن ومناطق الإمارة وأن تكون فضاءً يجتمع فيه أفراد المجتمع وتتشارك فيه الأسر والأجيال فرحة الوطن واعتزازه باتحاده ونثمّن جهود جميع الجهات والفرق المنظمة وشركائنا الذين أسهموا في الإعداد لهذه الاحتفالات ونُثني على تكامل جهودهم الذي توِّج بهذا الحضور المجتمعي الواسع".

تضمَّن الحفل أربع لوحات فنية وطنية حملت عناوين "الإمارات مجد يتجدد" و"هنا الشارقة" و"سلطان نبض الشارقة" وهي لوحة مهداة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و"إمارات العز" واستحضرت هذه اللوحات في مضامينها مسيرة الاتحاد ومكانة الشارقة وقيادتها وأبرزت قيم الوحدة والتلاحم والاعتزاز بالهوية الإماراتية في مشهدٍ جمع بين الأجواء الوطنية والإبداع الفني.

وكرّم سعادة خالد جاسم المدفع وسعادة طارق سعيد علاي النقبي نائب رئيس اللجنة أعضاء المجالس البلدية وممثلي الجهات الحكومية والفرق المشاركة تقديراً لجهودهم وتعاونهم في الإعداد لاحتفالات عيد الاتحاد وتنظيم فعالياتها في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وتتيح هذه الاحتفالات للجمهور تجربة تفاعلية من خلال «بطاقة احتفالات عيد الاتحاد» التي يمكن للزوار استخدامها طوال فترة الفعاليات في منتزه كشيشة لاستكشاف مختلف المحطات والتجارب المصاحبة وجمع الأختام بعد المشاركة في الأنشطة وزيارة الأجنحة وتشمل البطاقة محطات المسرح وجيل المستقبل والواحة السينمائية وقرية بيتنا، والضواحي ونادي الشارقة الرياضي ومجلس ذخرنا ومعهد الشارقة للتراث ومتاحف على الطريق لتشكل في ختام الجولة تذكاراً يوثق مشاركة الزوار في هذه المناسبة الوطنية.

و دعت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد أفراد المجتمع والعائلات والزوار إلى المشاركة في الاحتفالات في مختلف مدن ومناطق الإمارة والاستمتاع بالبرامج والأنشطة الوطنية والتراثية والثقافية التي تجمع الأجيال وتعزز روح المشاركة والاعتزاز بالهوية الإماراتية في أجواء تحتفي بمسيرة الاتحاد وتعكس تنوع الإمارة وتراثها الأصيل.