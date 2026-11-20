دبي في 20 نوفمبر/وام/ شارك منفذ حتا الحدودي الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ56، من خلال فعالية نظّمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، برعاية مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وبمشاركة فريق "فرسان الإمارات" للاستعراضات الجوية، في تجسيد لعمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة.

شهد الاحتفالية معالي الفريق محمد أحمد المري، نائب رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة عمر علي العديدي، الأمين العام للمجلس، وعدد من أعضاء المجلس، بمشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وجمارك دبي، بصفتها جهات شريكة استراتيجية في منفذ حتا الحدودي.

جاءت الاحتفالية تعبيراً عن اعتزاز دولة الإمارات بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بسلطنة عُمان، ومشاركة شعبها الشقيق أفراحه الوطنية، بما يعكس ما يجمع البلدين والشعبين من محبة وتقدير وتاريخ مشترك.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة في منفذ حتا الحدودي، الذي يمثل أحد منافذ التواصل الحيوية بين البلدين الشقيقين، ويشهد حركة يومية للمسافرين والزوار، بما يجسّد عمق الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تجمع الشعبين، ويؤكد مكانة المناسبات الوطنية بوصفها فرصة متجددة للتعبير عن مشاعر الأخوة والتلاحم بينهما.