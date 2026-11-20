الفجيرة في 20 نوفمبر/وام/ حصد مطار الفجيرة الدولي جائزة «المطار الواعد في مجال خدمات الشحن الجوي» ضمن جوائز الشحن العربية 2026، تقديراً لإمكاناته المتنامية وتوجهاته الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دوره في قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية على المستوى الإقليمي.

يؤكد هذا التكريم التزام مطار الفجيرة الدولي بتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، من خلال الربط بين وسائل النقل الجوي والبحري والبري والسكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة الشحن، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتوسيع فرص التجارة الإقليمية.

وانسجاماً مع رؤية إمارة الفجيرة وتطلعاتها الاقتصادية، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس هذا الإنجاز جاهزية المطار للمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيته لتطوير قطاع الشحن، والاستفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، بما يدعم الدور المتنامي لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للخدمات اللوجستية.

ويواصل مطار الفجيرة الدولي تركيزه على بناء شراكات استراتيجية، وتوسيع قدراته في مجال الشحن الجوي، وتطوير حلول لوجستية متكاملة تحقق قيمة مستدامة لشركات الطيران ووكلاء الشحن ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين.

ولا يقتصر هذا التكريم على كونه إنجازاً على مستوى قطاع الشحن الجوي فحسب، بل يجسّد أيضاً الإسهام المتنامي لإمارة الفجيرة في تحقيق الطموحات اللوجستية لدولة الإمارات، ورؤيتها لتصبح بوابة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويؤكد مطار الفجيرة الدولي مواصلة التزامه بدعم مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.