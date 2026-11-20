الشارقة في 20 نوفمبر /وام/ نظّم مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، أمس فعالية "مرسى المورّدين" التي شهدت 190 لقاءً وتواصلاً تجارياً منسقاً بين 25 شركة ناشئة و17 جهة من القطاعين العام والخاص بهدف استكشاف فرص التوريد والتعاقد وتمكين رواد الأعمال من عرض منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم المبتكرة أمام المشترين المحتملين.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمقر "شراع" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، معرضاً لمنتجات الشركات الناشئة وخدماتها وحلولها المبتكرة إلى جانب لقاءات أعمال منسقة أتاحت مناقشة احتياجات الجهات والشركات المشاركة ومتطلبات التوريد ومدى ملاءمة الحلول المعروضة لها، والخطوات الممكنة لتطوير فرص التعاون التجاري.

وتكتسب الفعالية أهمية خاصة في ظل تنامي فرص التوريد والتعاقد أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية في دولة الإمارات؛ إذ بلغت قيمة العقود والمناقصات التي منحتها الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية 806 ملايين درهم خلال عام 2025 بنمو نسبته 38% مقارنة بعام 2024.

وتنشط الشركات الناشئة المشاركة في الفعالية في 12 قطاعاً متنوعاً تشمل الصناعة والاستدامة والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتنقل والخدمات اللوجستية وحلول الأعمال والصناعات الإبداعية والأغذية والمشروبات والسياحة والسفر وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وتمثل الجهات الحكومية والشركات المشاركة في الفعالية طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية بما يتيح للشركات الناشئة فرصاً متنوعة لتسويق منتجاتها وخدماتها وتوسيع قاعدة عملائها والانضمام إلى سلاسل التوريد في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة.

وضمت قائمة الجهات المشاركة جامعة الذيد وشركة اتصالات، وشركة مواصلات الإمارات والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الشارقة للمتاحف ومركز دبي التجاري العالمي والمنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر إلى جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" وشركة "فلاورد" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) إضافةً إلى مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" كما شهدت الفعالية حضور ممثلين عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وشركة "لولو للصرافة" وشركة "أجرة الشارقة".

وقالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" إن تمكين الشركات الناشئة لا يقتصر على توفير برامج الاحتضان والتسريع والتمويل بل يتطلب فتح آفاق أوسع أمامها للوصول إلى الأسواق وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على فرص التوريد والتعاقد مع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، لافتة إلى أن في منظومة المشتريات تمثل رافداً مهماً لنمو هذه الشركات واستدامة أعمالها لا سيما أن كثيراً منها يمتلك حلولاً مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى لكنه يحتاج إلى فرص تجارية مباشرة وفهم أعمق لمتطلبات التأهيل والتوريد بما يمكّنه من تحويل قدراته الابتكارية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

وأضافت أن "شراع" يسعى من خلال "مرسى المورّدين" إلى تعزيز التكامل بين الشركات الناشئة والقطاعين الحكومي والخاص وبناء شراكات تتجاوز التعاقدات المحدودة إلى علاقات تجارية مستدامة تتيح للشركات تطوير منتجاتها وخدماتها وفق احتياجات السوق وتمنح المؤسسات فرصاً أوسع للاستفادة من الحلول المبتكرة.

وتابعت: "نحن نؤمن بأن الأثر الحقيقي لمبادرات دعم ريادة الأعمال يُقاس بقدرتها على توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للتوريد وزيادة فرص حصولها على العقود وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي وهذا ما نعمل على تحقيقه في (شراع) بما يدعم نمو الشركات الناشئة ويرسخ تنافسية اقتصاد الشارقة".

وجاء تنظيم فعالية "مرسى المورّدين" بالتزامن مع فعاليات "الإمارات تبتكر 2026" التي تقام على مستوى الدولة خلال شهر نوفمبر بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع تبني الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات؛ إذ تسهم الفعالية في تحقيق هذا التوجه من خلال ربط الشركات الناشئة بالجهات القادرة على الاستفادة من منتجاتها وخدماتها وتعزيز جاهزيتها لدخول منظومات المشتريات المؤسسية عبر تعريفها بمتطلبات تسجيل المورّدين والشهادات المعتمدة وآليات التسعير ومعايير وإجراءات التوريد لدى الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما يعزز فرص تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية وعقود تجارية ويدعم نمو الشركات الناشئة وتنافسية منظومة ريادة الأعمال في الشارقة.