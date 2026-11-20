أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ جسدت شركة «إغنايت إنرجي أكسس»، الفائزة بـ«جائزة زايد للاستدامة» عن فئة الطاقة، نموذجاً للأثر الذي أحدثته الجائزة في دعم الشركات المبتكرة، بعدما تحولت من شركة توفر أنظمة الطاقة الشمسية للمناطق الريفية في رواندا إلى أكبر مزود للطاقة خارج الشبكة في القارة الأفريقية، واتخذت من أبوظبي مقراً عالمياً لها عقب استحواذها على ذراع مجموعة «إنجي» الفرنسية المتخصصة في هذا القطاع.

تخدم الشركة أكثر من 15 مليون شخص في 12 دولة أفريقية، وتستهدف إيصال الكهرباء إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان جائزة زايد للاستدامة توسيع نطاق الدعم في دورة 2027 ليشمل جميع المرشحين النهائيين، وليس الفائزين فقط، بعد استقطاب رقم قياسي بلغ 10233 مشاركة من 177 دولة، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالدورة السابقة.

كان قد تم تكريم شركة «إغنايت» ضمن الفائزين بالجائزة في ديسمبر 2023، خلال الحفل الذي أقيم على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي.

وقالت أنجيلا حمصي، الشريكة المؤسسة للشركة، إن «إغنايت» حققت نمواً بمقدار ثمانية أضعاف بعد الفوز بالجائزة، مشيرة إلى أنه في مطلع عام 2025 نقلت الشركة مقرها العالمي إلى أبوظبي بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

وأضافت أن الشركة وقعت في يناير من العام نفسه اتفاقية للاستحواذ على كامل حصص «إنجي إنرجي أكسس»، الذراع الأفريقية لمجموعة «إنجي» في مجال الطاقة خارج الشبكة، واكتملت الصفقة في سبتمبر 2025، فيما أبرمت خلال النصف الأول من العام الجاري تسهيلات تمويلية بقيمة نحو 856 مليون درهم (233 مليون دولار)، من بينها تفويض ثانٍ من مؤسسة التمويل الدولية لتسهيل يغطي دول غرب أفريقيا.

وقال ياريف كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة «إغنايت إنرجي أكسس»، إن التحدي الذي واجه الشركة قبل الفوز بالجائزة لم يكن مرتبطاً بجدوى نموذج أعمالها، بل بنظرة المؤسسات إلى قطاع الطاقة اللامركزية في أفريقيا، الذي كان يُصنف ضمن مشاريع التنمية وليس مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي انعكس على وتيرة نموه.

وأضاف أن اعتراف مؤسسة بحجم ومكانة جائزة زايد للاستدامة، ومقرها دولة الإمارات، أسهم في تسريع نقاشات كان إنجازها سيستغرق سنوات.

وأكد أن دولة الإمارات تحتل موقعاً فريداً بوصفها جسراً يربط رؤوس الأموال العالمية بمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، موضحاً أن اختيار أبوظبي مقراً عالمياً للشركة جاء انطلاقاً من هذه المكانة، إذ ينظر الشركاء في أفريقيا والصناديق السيادية إلى الشركة باعتبارها جزءاً من مسيرة الإمارات في مجال الاستدامة.

وقال: "نحن جزء من الطريقة التي تنقل بها الإمارات ريادتها في الاستدامة إلى العالم".

يعكس نجاح «إغنايت إنرجي أكسس» التحول الذي شهدته جائزة زايد للاستدامة منذ إطلاقها عام 2008، حيث باتت تركز على الحلول المجربة والقابلة للتوسع، إلى جانب ربط أصحابها بصناع القرار والمستثمرين.

وبدأت الجائزة في دورة 2026 تمويل المرشحين النهائيين الذين لم يحالفهم الفوز، إذ حصل 22 مشروعاً من أصل 33 مرشحاً نهائياً على دعم مالي لمواصلة تطوير حلولهم.

وفي دورة 2027، سيحصل كل مرشح نهائي على دعم مضمون يبلغ 367250 درهماً (100 ألف دولار) للمؤسسات في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، و92 ألف درهم (25 ألف دولار) للمدارس المشاركة في فئة المدارس الثانوية العالمية.

فيما يحصل الفائز في كل فئة من الفئات الخمس على 3.67 مليون درهم (مليون دولار)، و تحصل كل مدرسة فائزة على 551 ألف درهم (150 ألف دولار)، لترتفع القيمة الإجمالية للجائزة إلى نحو 26.4 مليون درهم (7.2 مليون دولار)، مقارنة بـ21.7 مليون درهم (5.9 مليون دولار) في الدورات السابقة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في قطاع الطاقة خارج الشبكة، إذ تشير بيانات الرابطة العالمية لصناعة الطاقة الشمسية خارج الشبكة «غوغلا» إلى أن ثلاث شركات كبرى استحوذت على نحو 63% من استثمارات القطاع البالغة 315 مليون دولار خلال عام 2025، في حين لم تتجاوز التمويلات التي جمعتها الشركات المملوكة محلياً في أفريقيا 9.9 مليون دولار، بانخفاض نسبته 81% مقارنة بالعام السابق، من دون حصول أي منها على تمويل للتأسيس أو التوسع.

وفي فئة الطاقة بدورة هذا العام، تتنافس شركة «إنرجي أشورد» النيجيرية، التي توفر أنظمة الطاقة الشمسية ومواقد الطهي النظيف ومضخات المياه لأكثر من 4.6 مليون شخص، إلى جانب شركة «سستين بلس» الهندية، التي ركبت أكثر من 34 ألف نظام للطاقة النظيفة في المجتمعات المحلية، فيما تطور شركة «فلينت» السنغافورية بطارية قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز دون استخدام الليثيوم.

وقال الدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس للطاقة» عضو لجنة تحكيم الجائزة، إن سجل الفائزين السابقين يمثل مرجعاً مهماً للجنة، لأنه يعكس الأثر المستدام للحلول الفائزة على أرض الواقع، مؤكداً أن الابتكارات الأكثر نجاحاً ليست بالضرورة الأكثر تعقيداً، وإنما تلك التي تواصل تحقيق القيمة بعد سنوات من الفوز.

وأضاف أن الطموح يمثل عنصراً مهماً، إلا أن التنفيذ هو ما يصنع الفارق بين الفكرة الواعدة والأثر الحقيقي، مشيراً إلى أن التمويل وحده لا يكفي، إذ يحتاج المبتكرون أيضاً إلى المصداقية والدعم للوصول إلى صناع السياسات والمستثمرين، بما يتيح توسيع نطاق حلولهم.

وفيما يتعلق بالحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، أكد بروخ أن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على العمل في البيئات التي تشتد فيها الحاجة إليها، حتى مع محدودية الاتصال بالإنترنت، مشدداً على أن التكنولوجيا ينبغي أن تزيل العوائق لا أن تضيف عوائق جديدة.

ومن المقرر إعلان الفائزين بدورة 2027 من جائزة زايد للاستدامة خلال حفل توزيع الجوائز الذي يقام في 12 يناير المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.