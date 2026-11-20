رأس الخيمة في 20 نوفمبر/وام/ عقد مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة اجتماعه الأول للدورة الإدارية 2026–2029، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي الرئيس الفخري للمفوضية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في إطار انطلاقة جديدة للعمل الكشفي وتعزيز مسيرة المفوضية خلال المرحلة المقبلة.

يضم مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد حسن الشمسي كلاً من خالد حسن النقبي نائباً للرئيس وراشد سعيد بلهون مفوضاً لتنمية القيادات والبرامج والمراحل و عارفة صالح الفلاحي مفوضة للاستراتيجية ومحمد حسن الزعابي المفوض العام المدير المالي وأحمد عبدالله النعيمي مفوضاً للعلاقات العامة ومهرة محمد بن صراي مفوضة للشراكات والعلاقات الحكومية وأحمد حمدان البخيتي مفوضاً للعلاقات العامة والإعلام والدكتور عمر عبدالله المهيري مفوضاً لخدمة وتنمية المجتمع.

واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس مجلس الإدارة أكد خلالها أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود لتحقيق أهداف المفوضية وتطوير منظومة العمل الكشفي، بما يسهم في تعزيز دورها المجتمعي والتربوي وخدمة الحركة الكشفية في إمارة رأس الخيمة.

وشهد الاجتماع استعراض قرار تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وتوزيع المناصب والمهام الإدارية على الأعضاء، ومناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض خطة الأنشطة والبرامج والفعاليات القادمة، وبحث مستقبل المفوضية وتوجهاتها الاستراتيجية، وسبل تطوير الأداء المؤسسي وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات.

وأكد أعضاء المجلس حرصهم على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز، والعمل على استقطاب الكوادر الكشفية وتنمية قدرات الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والولاء والتطوع والمسؤولية المجتمعية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق أهداف الحركة الكشفية.