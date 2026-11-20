لندن في 20 نوفمبر/وام/ زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، متحف فيتزويليام ومكتبة جامعة كامبريدج واطّلع فيهما على مجموعاتهما التاريخية ومقتنياتهما.

فقد اطلع سموه بمتحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج على أبرز مجموعاته ومقتنياته الفنية والتاريخية، وما تضمه من معروضات.

وشملت الزيارة مكتبة المؤسس واطّلع سموه فيها على مجموعة خاصة من المخطوطات والمقتنيات وما تمثله من قيمة تاريخية ومعرفية.

وفي مكتبة جامعة كامبريدج اطّلع سموه على مجموعاتها ومقتنياتها المعرفية، وما تضمه من مصادر ومراجع ومخطوطات تسهم في دعم البحث العلمي والدراسات الأكاديمية، وتعكس دور المكتبات الجامعية في حفظ المعرفة وتوثيق الإنتاج الفكري وإتاحته للباحثين والدارسين.

تأتي هذه الزيارات في إطار اهتمام سمو ولي عهد الفجيرة بتعزيز التواصل مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية العالمية، والتعرّف على تجاربها في حفظ الموروث الإنساني وصون المقتنيات والمصادر التاريخية، وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات المعرفة والثقافة والبحث العلمي.

وتعكس الزيارة حرص إمارة الفجيرة على توسيع آفاق التواصل المعرفي والثقافي مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في حفظ التراث وتوثيقه، بما يدعم توجهات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً للثقافة والمعرفة والإبداع.

رافق سموه خلال الجولة سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.