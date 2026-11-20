الشارقة في 20 نوفمبر /وام/ أطلع المسؤولون في "مركز كنف" التابع لمؤسسة سلامة الطفل في الشارقة، أوليفيا ليند هالدورسون، الأمينة العامة لشبكة "بارناهوس" على تجربة الشارقة في مواءمة النموذج مع ثقافة المجتمع الإماراتي وتقاليده والنظام القضائي والإجراءات التابعة له في الدولة.

وتناولت الزيارة إجراءات المركز في التعامل مع حالات الإساءة الجسدية أو الجنسية للأطفال ومدى توافقها مع معايير "بارناهوس" العالمية.

وقالت الدكتورة هنادي صالح اليافعي المديرة العامة لمؤسسة سلامة الطفل رئيسة اللجنة العليا لمركز "كنف"، إن الشارقة رسخت حماية الطفل بوصفها مسؤولية مشتركة بين مؤسساتها وترجمت هذه المسؤولية إلى ممارسة تبدأ بفهم ما يمرّ به الطفل حين يحتاج إلى المساعدة وضمان أن تمنحه الإجراءات المتّبعة الشعور بالأمان والطمأنينة في مرحلة صعبة من حياته، لافتة إلى أن المؤسسة تبنت نموذج بارناهوس لأنه يجمع بين ضمان وصول الطفل إلى العدالة وتوفير الرعاية التي يحتاج إليها للتعافي.

من جانبها أشادت أوليفيا ليند هالدورسون، بمركز كنف وبالنظام المبتكر الذي يعتمده لربط إجراءات التحقيق بخدمات الرعاية والدعم تحت سقف واحد بالتعاون مع شركائه من الجهات المحلية والاتحادية.

وقالت إن تجربة مركز كنف تتيح فرصة لتبادل الخبرات حول تطبيق نهج بارناهوس في سياقات قانونية وثقافية مختلفة وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والطبية والنفسية والاجتماعية، معربة عن تطلعها إلى تطوير التعاون معه بما يسهم في تحسين الممارسات والحدّ من حاجة الطفل إلى تكرار سرد تجربته وضمان استجابة متكاملة تصون حقوقه وتدعم وصوله إلى العدالة والتعافي.

ويعني اسم "بارناهوس" باللغة الإسكندنافية "بيت الطفل" وقد افتُتح أول بيت من هذا النوع في آيسلندا عام 1998 ليتمكّن الطفل من الإدلاء بإفادته وتلقّي الرعاية الطبية والنفسية في مكان واحد تتعاون فيه جهات التحقيق وحماية الطفل مع المختصين في العلاج.

وتساعد شبكة "بارناهوس" الدول على تطبيق النموذج وتطوير خدماتها وفق معايير مشتركة تراعي حقوق الطفل واحتياجاته وبحسب بيانات الشبكة في سبتمبر 2026 فقد ضمّت في عضويتها 60 عضواً من 32 دولة.

وأُنشئ "كنف" في الشارقة بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع في عام 2023 ليكون أول مركز من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة يتبنّى هذا النموذج.

ويعتمد المركز في مرحلة التحقيق على مقابلة واحدة يُهيَّأ لها الطفل نفسياً ثم يستمع إليه وكيل النيابة بحضور أخصائي حماية مدرَّب فيما يتابع المختصون المقابلة من غرفة اجتماع متعدد التخصصات وبذلك تحصل الجهات المعنية على إفادة الطفل من دون أن يُطلب منه سرد ما تعرّض له أكثر من مرة.

وأضاف "كنف" إلى النموذج تخصيص مرحلة لمتابعة قضية الطفل بعد إحالتها إلى القضاء وخلالها، بحيث يتابع ممثل قانوني ملفه ويرافقه عند حضوره جلسات المحكمة عن بُعد من داخل المركز، في حين يضع فريق الرعاية، بالتوازي مع سير القضية، خطة علاجية تراعي احتياجات الطفل وأسرته ويواصل متابعتها خلال وبعد العلاج.