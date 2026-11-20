أبوظبي في 20 نوفمبر/وام/ تتواصل الاستعدادات لانطلاق النسخة الثالثة من «مهرجان منصور»، خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر 2026، في حديقة بوابة ياس الشمالية، بتنظيم من «بداية»، ورعاية «أدنوك»، ومشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين الذين يجتمعون لدعم تجربة ترفيهية وتعليمية تحتفي بالأسرة والطفولة والإبداع.

تعكس قائمة الشركاء والرعاة تنوعاً في القطاعات المشاركة، بما يجسد أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات لدعم الفعاليات التي تجمع بين الترفيه والمسؤولية المجتمعية والاستدامة والابتكار، وتقدم تجارب نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً للفعاليات العائلية.

وتضم قائمة الشركاء «أدنوك» بصفتها الراعي الرئيسي للمهرجان، إلى جانب «Eventy» و«Nael Media» كشريكين استراتيجيين، وهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» كشريك مجتمعي، و«سند» كشريك في قطاع الطيران، و«مصدر» كشريك للاستدامة، و«مبادلة للطاقة» كشريك الطاقة.

يأتي هذا التعاون ليعزز حضور المؤسسات الوطنية في الفعاليات التي تستهدف الأسرة والمجتمع، ويفتح المجال أمام مساهمات متنوعة تتكامل فيها الخبرات والقطاعات المختلفة، بما يدعم تقديم تجربة تتجاوز مفهوم الترفيه التقليدي إلى مساحة تجمع بين التفاعل والتعلم والإبداع.

وتحمل النسخة الثالثة من المهرجان هذا العام أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات ويسعى الحدث إلى توفير مساحة تفاعلية تجمع أفراد العائلة، وتمنح الأطفال والآباء والأمهات فرصة المشاركة في أنشطة وتجارب مشتركة مستوحاة من عالم الشخصية الإماراتية المحبوبة «منصور» وأصدقائه.

وعلى مدار أربعة أيام، يستقبل المهرجان زواره عبر سبع مناطق تفاعلية تشمل «بيت منصور»، و«خيمة ظبية»، و«أصدقاء ظبية»، و«ملاهي نانو»، و«ميدان التحدي»، و«المستكشف الصغير»، و«لمة ولقمة»، إلى جانب العروض المسرحية الحية والمسيرات الترفيهية والأنشطة الإبداعية التي تتيح للعائلات التفاعل مع شخصيات المهرجان.

وتتضمن الفعاليات تجربة فنية رقمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتيح للعائلات المشاركة في ابتكار لوحة جدارية مشتركة، في خطوة تجمع بين التكنولوجيا والإبداع وتعزز مفهوم المشاركة العائلية.