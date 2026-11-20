أبوظبي في 20 نوفمبر /وام/ كشف (أسبوع أبوظبي المالي) الذي يستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي للعاصمة أبوظبي، عن أكبر برنامج للفعاليات التي تقودها الجهات الشريكة، وذلك ضمن دورته الخامسة التي تُقام خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وتماشياً مع شعار دورة هذا العام "مجتمع رأس المال... قوة تدفعها الشراكات"، تؤدي المؤسسات العالمية الرائدة دوراً فعالا في صياغة برنامج أسبوع أبوظبي المالي، من خلال تنظيم قمم ومنتديات رئيسية، وحلقات حوارية خاصة تجمع كبار القيادات، ولقاءات مع المستثمرين، تغطي قطاعات التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والأسواق العالمية.

وتشارك العماد القابضة "لِعماد"، شركة الاستثمار السيادية التابعة لحكومة أبوظبي، بصفتها شريكاً رئيسياً في أسبوع أبوظبي المالي 2026، لتسجل حضوراً بارزاً من خلال دعم عدد من المنصات الرئيسية، بما فيها منتدى أبوظبي الاقتصادي وقمة البنية التحتية وفعالية "الذكاء الاصطناعي في أبوظبي.

وفي موقع الفعالية، تستضيف صالة "لِعماد" الفعالية الافتتاحية وعدداً من أبرز الجلسات النقاشية التي تُعقد على المسرح الرئيسي، إلى جانب جناح مخصص للقيادات المحلية والدولية.

من جانبهم يسهم الشركاء المميزون لأسبوع أبوظبي المالي، وهم بنك أبوظبي التجاري، و"هانوا"، و"إكس آر جي"، و"مُدن"، في عدد من المنصات الرئيسية للحدث.

فمن جانبه يشارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم "أسيت أبوظبي" ومنتدى أبوظبي الاقتصادي، فيما تشارك "هانوا" في تقديم قمة الأسواق العالمية ومنتدى المخاطر Risk 4.0 وفعاليات "فينتك أبوظبي".

وتستضيف "إكس آر جي" فعالية "تمويل الطاقة الجديدة" التي تشمل منتدى عاماً وحلقة حوارية خاصة للقيادات في حين تشارك "مُدن" في قمة أبوظبي للعقارات والحفل الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي.

بالإضافة إلى ذلك، يعقد معهد ميلكن النسخة الثامنة من قمته السنوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يوميْ 7 و8 ديسمبر، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2026، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار.

تجمع القمة كوكبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لاستكشاف الفرص المتاحة في المنطقة ودفع عجلة النمو طويل الأمد.

ويتولى الشركاء الاستراتيجيون، ومن بينهم مبادلة، وبنك أبوظبي الأول، و"باينانس"، وHub71، و"أمنيات"، و"كابيتال دوت كوم"، قيادة ودعم برامج متخصصة تغطي إدارة الأصول، والتكنولوجيا المالية، والأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والعقارات، والأسواق العالمية.

وتشارك (مبادلة) بصفتها شريكاً للمحاور الرئيسية في فعالية "أسيت أبوظبي"، فيما يسهم بنك أبوظبي الأول و"باينانس" في فعاليات "فينتك أبوظبي"، إلى جانب دعم "باينانس" لفعاليات "بلوك تشين أبوظبي".

وتنظم Hub71 "قمة النمو" على مدار أربعة أيام وتجمع نخبة من قيادات الشركات ورأس المال الجريء والتكنولوجيا، إلى جانب لقاءات مخصصة للمؤسسين والمستثمرين.

وتضيف مجموعة "يو بي إس" بُعداً عالمياً بارزاً للاستثمار وإدارة الثروات الخاصة إلى أسبوع أبوظبي المالي، من خلال جمع نخبة من ممثلي صناديق التحوط والمكاتب العائلية وقطاع إدارة الثروات الخاصة، ضمن "منتدى يو بي إس للمستثمرين" و"المؤتمر الدولي للمكاتب العائلية".

وفي هذا السياق، قال سالم الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة أبوظبي العالمي "ADGM"، إن المنظومة المالية في أبوظبي تستمد قوتها من المؤسسات التي تسهم في نموها والشراكات التي تربط بينها، ويؤدي شركاؤنا هذا العام دوراً فعالاً في صياغة برنامج أسبوع أبوظبي المالي، من خلال توظيف خبراتهم القيادية وشبكات علاقاتهم العالمية في برامج تغطي مجالات متنوعة مثل الاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والأسواق والنمو الاقتصادي، ومن خلال هذه الشراكات المهمة، نسعى إلى تعزيز الحوار البنّاء، وتوطيد الروابط العالمية، وتوسيع آفاق الاستفادة من الفرص الجديدة في أبوظبي والأسواق الدولية.

وتدعم "أمنيات" البرنامج العقاري لأسبوع أبوظبي المالي، من خلال عروض متخصصة ولقاءات تجمع كبار القيادات، وتشارك في استضافة قمة أبوظبي للعقارات لتسليط الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع.

وفي إطار البرنامج العقاري، تشارك كل من العين القابضة و"ساس" عبر جناح مخصص يتيح لهما استعراض مشاريعهما.

ويسهم (سوق أبوظبي للأوراق المالية) بدور فاعل في البرنامج، من خلال المشاركة في تقديم منتدى أبوظبي الاقتصادي، واستعراض الشركات المدرجة في أبوظبي أمام المستثمرين الدوليين المشاركين في أسبوع أبوظبي المالي.

وعلى مدار أربعة أيام تتناول محاور متخصصة، يناقش فيها أسبوع أبوظبي المالي أبرز العوامل المؤثرة في تخصيص رؤوس الأموال والنمو الاقتصادي خلال عام 2027 وما بعده.

ويركز اليوم الأول على "اقتصاد الصقر" في أبوظبي، والأسواق العالمية والتوجهات الاقتصادية الكبرى، فيما يتناول اليوم الثاني إدارة الأصول والأسواق الخاصة وإدارة الثروات، ويركز اليوم الثالث على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والابتكار المالي، ويُخصص اليوم الرابع للتمويل المستدام والمرونة الاقتصادية والمجتمعية طويلة الأمد.