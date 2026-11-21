مانيلا في 21 نوفمبر /وام/ هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "اير نيوجيني"، الناقل الوطني لدولة بابوا غينيا الجديدة، اليوم، اضطراريا في جنوب الفلبين بعد إطلاقها نداء استغاثة بسبب تعرض أحد محركاتها لحريق.

وأفاد مسؤولو الطيران في الفلبين، بأن طائرة من طراز "بوينج -767 اي ار383" تابعة لشركة الطيران الوطنية لدولة بابوا غينيا الجديدة، كانت تقل 146 راكبا وفردا من أفراد الطاقم من هونج كونج إلى بابوا غينيا الجديدة، هبطت اضطراريا بسلام في مدينة بجنوب البلاد بسبب إشارة إلى احتمال نشوب حريق في أحد محركاتها.

من جهتها، قالت هيئة الطيران المدني الفلبينية، في بيان، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب البالغ عددهم 137 راكبا وأفراد الطاقم التسعة، الذين نزلوا عبر مزالق الطوارئ بالطائرة، بعدما حولت مسارها وهبطت في مطار دافاو الدولي.

وذكر إريك أبولونيو المتحدث باسم الهيئة، أن الطيارين أبلغا بأنهما رصدا عبر أحد المؤشرات احتمال وجود شرر أو حريق في المحرك الأيمن، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات السلامة وطلبوا الهبوط الاضطراري في دافاو بعد منتصف الليل بقليل، حيث لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بالطائرة.

ونوه إلى أنه جرى إغلاق مطار دافاو أمام الرحلات الجوية الأخرى لإتاحة المجال للاستجابة الطارئة، ما أدى إلى إلغاء رحلتين داخليتين قادمتين، ثم أعيد فتحه لاحقا بعد استكمال فحوص السلامة على المدرج الرئيسي.

-خلا-